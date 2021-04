Suomen talouskasvu jää Pohjoismaiden huonoimmaksi

Danske Bankin mukaan koronan pitkittyminen hidastaa talouden elpymistä Suomessa.

Korona näyttää aiheuttaneen pohjoismaisille talouksille samankokoisen iskun, vaikka maiden tilanne ja koronatoimet eroavat toisistaan paljon. Suomen toipumista uhkaa nyt koronatartuntojen viimeaikainen kasvu ja niitä seuranneet sulkutoimet.

Pohjoismaiden taloudet ovat selvinneet koronakriisistä poikkeuksellisen hyvin. Maiden taloudet supistuivat viime vuonna noin kolme prosenttia, kun euroalueella pudotus oli vajaat seitsemän prosenttia.

– Kriisi on osunut myös Pohjoismaiden talouksiin, mutta isku on ollut huomattavasti pienempi kuin muualla Euroopassa. Pohjoismaissa turismin merkitys talouksille on Tanskaa lukuun ottamatta pieni, jonka takia matkustusrajoitukset eivät ole vaikuttaneet Pohjoismaihin yhtä voimakkaasti kuin muihin maihin. Pohjoismaat eroavat yritysrakenteeltaan ja koronatoimiltaan, mutta talouksien selviäminen muistuttaa hämmästyttävän paljon toisiaan, sanoo Danske Bankin pääekonomisti Las Olsen.

Hänen mukaan tasaista suoriutumista selittää kuitenkin yksi tekijä.

– Yksi yhteinen osa koronatoimissa on ollut pyrkimys pitää sulun ulkopuolella olevat talouden osa-alueet, kuten tehtaat ja rakennustyömaat pyörimässä välttämällä liikkumisrajoituksia.

Sulkutoimet hidastavat Suomen toipumista

Danske Bank arvioi nyt, että Pohjoismaiden taloudet kasvavat tänä vuonna, kun talouksia aletaan avata. Suomessa kasvuksi ennustetaan 2,3, Norjassa 3,7, Ruotsissa 3,4 ja Tanskassa 3,0 prosenttia. Ensi vuodeksi pankki povaa Suomelle kolmen prosentin kasvua.

Talouden toipumiseen liittyy kuitenkin epävarmuutta.

– On vielä epävarmaa, milloin taloudet alkavat toipua ja kuinka vahvaa toipuminen on. Olemme nyt tilanteessa, jota emme ole ennen nähneet. On riski, että toipuminen on samankaltaista kuin muiden talouskriisien jälkeen ja tapahtuu siten usean vuoden aikana. Emme vielä myöskään tiedä, milloin taloudet avautuvat kokonaan ja milloin matkailu ja turismi palaavat entiselle tasolleen, Olsen sanoo.

Suomessa toipumista hidastaa muihin Pohjoismaihin verrattuna koronan toisen aallon vahvuus, joka on pakottanut hallituksen määräämään uusia sulkuja.

– Epidemian kiihtymisestä huolimatta Suomen talous kasvoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kohtalaisen vauhdikkaasti. Korona aiheuttaa kuitenkin voimakasta vastatuulta vuoden 2021 alkupuolelle. Arvioimme silti edelleen, että rokotukset ja sulkutoimet pystyvät tukahduttamaan viruksen leviämisen keväällä ja talous voidaan suurelta osin avata kesäksi, sanoo Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.