Suomen taloudessa hälyttäviä merkkejä

Suomalaiset yritykset eivät ole riittävästi varautuneet mahdolliseen taantumaan.

Konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin raportin mukaan suomalaisyritykset eivät ole riittävässä iskussa, ja ne lähtisivät mahdolliseen taantumaan vaikeasta tilanteesta.

BCG analysoi kaikkien suomalaisten listattujen yritysten kokonaistuoton osakkeenomistajille (TSR) viimeisten viiden vuoden ajalta. Pitkällä aikavälillä hyvin suoriutuvilla yrityksillä on kestäviä kilpailuetuja, jotka auttavat niitä pärjäämään myös taantumassa. Kun verrataan viimeisimmän vuoden lukuja viiden vuoden keskiarvoon, suomalaisyritysten luvut näyttävät huolestuttavilta.

– Suomalaisten yritysten viimeisen vuoden luvut olivat jopa 16 prosenttia pienemmät kuin viimeisen viiden vuoden keskiarvo. Tämä tarkoittaa, että mahdolliseen taantumaan lähdettäisiin jo valmiiksi vaikeasta tilanteesta, sanoo BCG:n johtaja Otso Ojanen.

Hänen mukaansa suomalaisissa yrityksissä näkyy jo merkkejä talouden viilenemisestä. Vaikka Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa Suomen tämän vuoden bruttokansantuotteen kasvuksi kelvollista 1,9 prosenttia, se on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna.

Yhä useammat tahot povaavat globaalin talouden taantumaa ja sillä olisi merkittävät vaikutukset myös Suomen taloudelle.

– Suomalaisten yritysten kannattavuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2013, mutta osakkeiden arvostus on laskenut vuodesta 2017. Vienti ja investoinnit ovat tukeneet Suomen kasvua, mutta viennin selvä lasku viime vuodesta on huolestuttava merkki. Vaikka analyytikot näkevät vielä kasvun mahdollisuuksia Suomen markkinoilla, kasvu uhkaa jäädä vain toiveeksi, jos kuluttajat tuntevat olonsa epävarmaksi, Ojanen sanoo.

Hävitäänkö kansainvälinen kilpailu?

Tilanne ei näytä suomalaisyritysten kannalta hyvältä myöskään verrattuna kansainvälisiin kilpailijoihin, kun katsotaan osakkeenomistajien kokonaistuottoja.

BCG tarkasteli lukuja kuudelta sektorilta (kulutustavarat, rahoituslaitokset, terveydenhoito, teollisuustuotteet, teknologia, media ja telekommunikaatio sekä kuljetus ja logistiikka) ja kaikilla sektoreilla maailmalla oltiin Suomea edellä.

Huolestuttavimmalta Suomen tilanne näyttää teollisuustuotteissa (23 prosenttiyksikön lasku) ja rahoituslaitoksissa (22 prosenttiyksikön lasku).

Ainoa ala, jolla näkyy positiivista kehitystä osakkeenomistajien kokonaistuotossa viimeisen vuoden aikana, on teknologia, media ja telekommunikaatio ja senkin kasvu on laskenut viiden vuoden keskiarvosta.

– Verrattuna Yhdysvaltojen 500 suurimpaan yritykseen olemme joka alalla perässä. Siksi suomalaisyritysten ryhtiliikkeen pitää tapahtua mahdollisimman pian. Muuten taantuman iskiessä emme pysty kilpailemaan, Ojanen sanoo.