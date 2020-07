Suurimmasta Suomen Hollywood-hetkestä 30 vuotta

Die Hard 2 oli USA:n itsenäisyyspäivän viikonloppuna 1990 ensimmäinen suomalaisen ohjaama elokuva, joka pääsi Pohjois-Amerikan elokuvateatterien ykköseksi.

Filmi keräsi USA:n teattereista lopulta kaikkiaan 117 miljoonaa dollaria.

Bruce Willisin tähdittämä toimintaelokuva oli ohjaaja Renny Harlinin läpimurto, mutta jäi myös hänen suurimmaksi menestyksekseen Hollywoodissa. Vuoden 1993 Cliffhanger sai USA:n teattereista 84 miljoonaa dollaria ja 1999 Deep Blue Sea 74 miljoonaa dollaria.

Suomalaiskatsojia Die Hard 2:ssa lämmitti erityisesti loppukohtaus, jossa lentokonepiinan ratkaisu tapahtuu Jean Sibeliuksen Finlandian soidessa.

#BoxOffice REWIND: 30 years ago today, the #BruceWillis film #DieHard2 opened becoming the top-grossing action sequel of Summer 1990 with $117.3M. 10 days later, his wife #DemiMoore had #Ghost open finishing $100M higher at $217.6M, beating hubby for summer’s blockbuster crown! pic.twitter.com/Xy1VublAi9

