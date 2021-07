Suomen rajalla poikkeuksellista niskurointia – ”varsin voimaton olo”

Rajaa ylittävät ovat antaneet tahallaan vääriä yhteystietoja.

Kaakkois-Suomen rajalla on ilmennyt tapauksia, joissa positiivisen tartunnan saaneita ei ole pystytty tavoittamaan, Kymsoten sairaanhoitopiiri kertoo.

Voimassa olevien maahantulovaatimusten mukaan henkilön on osallistuttava rajalla tehtävään testiin, mikäli tällä ei ole osoittaa tarvittavia todistuksia koronarokotteista, negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta taudista. Vaikka kieltäytyminen on lain mukaan rangaistavaa, on rajalla esiintynyt niskurointia. Rajaa ylittäessä on annettu vääriä yhteystietoja, ja henkilöiden jäljittäminen testeihin on vaikeaa.

Sairaanhoitopiiri kertoo joutuneensa pyytämään asiaan virka-apua poliisilta.

– On tässä varsin voimaton olo. On käynyt ilmi tapauksia, joissa henkilö on antanut positiivisen testituloksen jo rajalla, eikä tätä ole ollut mahdollista enää sen jälkeen jäljittää. Rajallakin tehtävän testin tulos tulee vuorokauden viiveellä, jolloin henkilö on ehtinyt jo majapaikkaansa, Kymsoten hallintoylilääkäri Kari Kristeri sanoo.

– Korona ei siis katoa rajatestin mukana. Se tulee matkaajan mukana maahan, ja siksi omaehtoisen karanteenin noudattaminen ja toisessa testissä käyminen on rajatestausta oleellisempaa.

Lähellä leviämisvaihetta

Kymsoten koronakoordinaatioryhmä arvioi koronaepidemian kehitystä keskiviikkona. Sairaanhoitopiiri päätti pysyä kiihtymisvaiheessa, mutta toteaa, että leviämisvaiheen uhka on sairaanhoitopiirissä nyt todellinen.

Edellisinä viikkoina tartunnat ovat levinneet erityisesti Kouvolassa. Nyt ne ovat kuitenkin alkaneet jakautua ympäri Kymenlaaksoa. Julkisia altistumispaikkoja on vähemmän, sillä tartunnat leviävät nyt työpaikoilla ja yksityistilaisuuksissa. Uusia tapauksia tulee myös runsaasti ulkomaanmatkailusta.

Viime viikolla Kymenlaaksossa otettiin käyttöön Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti uusia ravintolarajoituksia.

Koronavirus tarttuu edelleen erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Suuri osa tartunnan saaneista ei ole saanut lainkaan koronarokotetta, mikä edesauttaa taudin leviämistä. Rokottamattomien tartunnan saaneiden keskuudessa on myös terveydenhuollon työntekijöitä.

– Jäljityksen myötä on selvinnyt, että myös terveydenhuollossa työskentelee henkilöitä, joilla ei ole saatuna ensimmäistäkään rokoteannosta. Nämä ovat sosiaalisesti aktiivisia nuoria aikuisia, jotka saavat taudin matkoilta ja kokoontumisista. Työnantajilla ei ole keinoa velvoittaa työntekijöitä rokotukseen tai tiedustella terveystietoja yleisestikään, Kristeri sanoo.

Ylilääkärin mukaan on todellinen uhka, ettei koulua voida aloittaa syksyllä lähiopetuksessa.

Lähiopetus on vaarassa erityisesti toisella asteella ja korkeakouluissa, mikäli tartuntoja ei saada kuriin ja rokotekattavuutta nousuun. Toistan itseäni, mutta tämä on viesti erityisesti 16 vuotta täyttäneille, lähiopetusta toivoville opiskelijoille. Ajanvaraus rokotukseen on teille kaikille auki.