Suomen perheviljelmät MTK:n mukaan esimerkki Euroopalle

Suomalainen ruoka täyttää Juha Marttilan mukaan hienosti komission uudet vaatimukset.

EU:n tuore Pellolta pöytään -strategia tuo EU-maataloutta kohti Suomen tasoa, arvioi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK.

MTK kertoo kannattavansa lämpimästi ruokaketjun tarkastelua kokonaisuutena pellolta pöytään periaatteen mukaisesti. Suomalainen ruuantuotanto on järjestön mukaan vastuullisuudessaan maailman ehdotonta huippua, ja meidän perheviljelmämme voivat jatkossa toimia esimerkkinä muulle Euroopalle.

– Tavoitteena on oltava kuluttajien luottamuksen lisääminen eurooppalaiseen ruokaan. Vastuullisuus ja turvallisuus luovat lisää markkinoita, joten koko EU:n kattavaa laatutasoa on nostettava. Suomalalainen ruoka täyttää hienosti komission esittämät uudet vaatimukset, korostaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila tiedotteessa.

MTK kertoo olevansa erityisen tyytyväinen, että komissio nostaa ruoka-alan ja maatilojen biokaasun tuotannon talouden elvytyksen kärkihankkeiksi. Tässä on järjestön mielestä oppia myös Suomen hallitukselle.

– Uusi strategia tuo lupaavia avauksia, mutta se on silti sovitettava yhteen maatalouspolitiikan kokonaisuuden kanssa. Vaarana on, että väärin toteutettuna strategian toimeenpano kurjistaa maatalousyrittäjien talouden. Sitä riskiä ei saa ottaa. Ruokamarkkinoiden ja kauppapolitiikan pelisäännöt on uudistettava, jotta vastuullinen ruoka saa ansaitsemansa arvon, Marttila vaatii.