”Suomen peliteollisuudessa on mennyt jotain järkyttävästi pieleen”

Kansainvälisessä pelijulkaisussa todetaan, ettei Suomesta ole tullut pitkään aikaan hittiä.

– On harvoja maita, jotka ovat Suomen lailla näin vahvasti kytköksissä mobiilipelialaan, sanoo Kuuhubbin päästrategi Tero Kuittinen Pocket Gamerissa julkaistussa kolumnissaan.

Menestyneistä peliyhtiöistä on tullut nopeasti osa suomalaista identiteettiä.

Rovio julkaisi alkuvuodesta 2010 Angry Birdsin, josta tuli nopeasti superhitti. Peliä ladattiin miljardeja kertoja.

Supercell onnistui hyödyntämään iPad-pelimarkkinoita vuonna 2012 Hay Dayn ja Clash of Clansin kaltaisilla julkaisuilla.

Samana vuonna oululainen startup-yhtiö Fingersoft julkaisi Hill Climb Racingin, joka rikkoi myös miljardin latauksen rajan.

Vuonna 2014 Yhdysvaltojen iPhone-pelien top 10 -listoilla oli tavanomaisesti neljä tai viisi peliä suomalaista ja ruotsalaista peliä.

Vuoteen 2016 mennessä maassa oli 250 peliyhtiötä, jotka tuottivat 0,5 prosenttia BKT:stä. Suomalaisyhtiöiden osuus maailman mobiilipelimarkkinoiden tuotosta oli seitsemän prosenttia, mikä oli huikea saavutus pienelle maalle.

– Kahden viimeisen vuoden aikana on käynyt selväksi, että jokin on mennyt pahasti pieleen. On laajasti tiedossa, että Rovio on kyvytön pitämään Angry Birdsin enää pinnalla, eikä pysty löytämään kunnollista tulolähdettä. Myös Supercellistä on tullut apattinen ja jähmeä, Kuittinen sanoo.

– Boom Beach floppasi ja monia uusia yhtiön pelejä torpattiin jo ennen niiden julkaisua. Vanhat hitit ovat kuihtumassa nopeasti.

Tällä hetkellä Yhdysvaltojen top-listoilla ei näy enää yhtäkään suomalaispeliä. Yhtiöt eivät ole pysyneet mukana mobiilipelialan nopeissa muutoksissa.

Fortniten ja PUBG:n kaltaiset uudet hittipelit ovat osoittaneet, että mobiilialustoilla voi menestyä myös monimutkaisemmilla, syvällisillä peleillä.

Pokemon GO puolestaan osoitti, että sijaintiin perustuvat pelit voivat olla kaupallisia hittejä. Suomalaisyritykset jäivät pihalle molemmista trendeistä.

– Mobiilipeliala on ailahteleva peto. Se voi pysytellä samanlaisena vuosikausina, kunnes koko järjestelmä muuttuu yhtäkkiä radikaalilla tavalla, Kuittinen toteaa.