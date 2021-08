”Suomen partiot eivät palauta maahantulijoita Valko-Venäjälle”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministeriön mukaan ihmisoikeuksia on kunnioitettava kaikissa tilanteissa.

– Maahantulijoita on kohdeltava heidän perus- ja ihmisoikeuksiaan kunnioittaen kaikissa tilanteissa. Raja-alueella toimivat suomalaispartiot eivät palauta maahantulijoita takaisin Valko-Venäjän puolelle, sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä kertoo Twitterissä.

Jos tällaista toimintaa havaitaan, raportoidaan siitä hänen mukaansa asianmukaisesti. Pimiän mukaan EU:n rajaviranomainen Frontex on ohjeistanut kaikkia operaatioon osallistuvia vastaavasti. Frontex lähettää Liettuaan kaksi perusoikeusvalvojaa tämän viikon keskiviikkona.

Valko-Venäjältä on virrannut Liettuan rajalle tämän vuoden aikana jo tuhansia siirtolaisia. Muun muassa Irakista tulevien siirtolaisten ilmestymistä maiden väliselle rajalle on pidetty yleisesti Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinnon järjestämänä hybridioperaationa. Valkovenäläisiä rajavartijoita on esimerkiksi kuvattu saattamassa siirtolaisia rajalle.

Liettuan hallitus ilmoitti viime viikolla, että rajaviranomaiset ryhtyvät käännyttämään virallisten rajanylityspaikkojen ulkopuolelta maahan pyrkiviä takaisin heti rajalta.

Kirsi Pimiä luonnehtii tilannetta rajalla ”kaikkien EU-jäsenmaiden yhteiseksi huoleksi”.

– Ihmisten välineellistäminen poliittisten tarkoitusperien edistämiseksi on tuomittavaa.

Kansliapäällikkö toteaa Liettuan tarvitsevan nyt kaiken tuen EU-kumppaneiltaan. Suomesta on lähtenyt Liettuaan Frontexin operaatioon neljä rajavartiolaitoksen partiota. Suomi on tarjonnut myös kahta maahanmuuttoviraston vastaanoton asiantuntijaa avuksi EU:n turvapaikka-asioiden tukivirastolle.

