Suomen Pankki ennustaa taantumaa tänä vuonna

Koronaviruspandemia ja heikentynyt suhdanne voivat painaa talouden jopa neljän prosentin laskuun.

Suomen Pankki arvioi, että maamme bruttokansantuote supistuu kuluvana vuonna 1,5 – 4 prosenttia koronaviruspandemian sekä heikentyneen suhdanteen vuoksi.

Vientikysynnän jyrkkä heikkeneminen painaa talouskasvun tänä vuonna selvästi miinukselle, ja talous vajoaa taantumaan koronaviruspandemian takia.

Jos myös kotitalouksien kulutus vähenee olennaisesti ja tuotantoketjut katkeilevat kotimaassa pandemian seurauksena, taantuma voi Suomen Pankin mukaan syventyä entisestään.

Pankin väliennusteessa esitetään kaksi laskelmaa pandemian mahdollisista vaikutuksista.

Ensimmäisessä laskelmassa koronavirus leviää laajasti kaikille maailman päätalousalueille, ja Suomen talous supistuu 1,5 prosentilla pääosin vientikysynnän jyrkän heikkenemisen takia. Pandemian vaikutuksia talouskasvuun saadaan kuitenkin rajattua.

Toisessa laskelmassa on oletettu lisäksi, että kotitalouksien kulutus vähenee olennaisesti ja kotimaisten yritysten tuotantoketjut katkeilevat myös laajojen kotimaisten rajoitustoimien seurauksena. Tällöin Suomen talous supistuu kuluvana vuonna noin 4 prosenttia.

Pankki arvioi, että tilanne muuttuessa nopeasti ja koronapandemia jatkaessa leviämistään, heikomman skenaarion kaltainen kehitys näyttää yhä todennäköisemmältä. Laskelman suuruusluokkaa on pankin mukaan haettu Kiinan alkuvuoden kehitystä kuvaavista tilastotiedoista.

Suomen Pankki muistuttaa, että Suomen talouden tämänvuotinen kasvu on ollut lähtökohdiltaan heikkoa jo ilman koronaviruspandemian vaikutuksia. Kasvu hidastui viime vuonna ja viimeisellä neljänneksellä jopa selvästi. Huolimatta ostovoiman hyvästä kasvusta ja yritysten parantuneesta kannattavuudesta yksityinen kulutus jäi vaimeaksi, ja yksityiset investoinnit supistuivat.

Laskelmissa on oletettu, että pandemian vaikutus on väliaikainen ja Suomen talous palaa kasvu-uralle kuluvan vuoden loppupuolella. Tällaisen verrattain nopean elpymisen edellytyksenä on, että talouden alkuvuoden äkkijarrutuksen aikana onnistutaan politiikkatoimin estämään yritysten konkurssit ja työttömyyden kasvu.