Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan

Työllisyys on kasvanut ennustettua nopeammin, mutta ilmiö jää väliaikaiseksi.

Suomen talous kasvaa Suomen Pankin mukaan edelleen, mutta kasvun nopein vaihe on ohitettu. Pankin tuoreen ennusteen mukaan kokonaistuotanto kasvaa tätä vuonna 2,7 prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidastuu 1,9 prosenttiin ja sitä seuraavana 1,7 prosenttiin.

Vuoden 2021 kuluessa päädytään lähelle pitkän aikavälin kasvupotentiaalia eli vajaaseen 1,5 prosenttiin. Viime vuosina hitaana pysynyt inflaatio kiihtyy vähitellen 1,7 prosenttiin vuonna 2021.

Suomen Pankkin toteaa talouskasvun olleen viime vuodet laaja-alaista. Kansainvälinen korkeasuhdanne on lisännyt Suomessa tuotettujen vientitavaroiden ja palveluiden kysyntää, maamme kilpailukyky on parantunut ja investoinnit ovat lisänneet vientiyritysten mahdollisuuksia tuotannon lisäämiseen. Kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia ovat tukeneet ostovoiman vahvistuminen, työllisyyden kasvu ja alhaiset korot.

Tänä vuonna syntyy noin 60 000 uutta työpaikkaa. Työllisyys on kasvanut ennustettua nopeammin, mutta ilmiö jää Suomen Pankin mukaan väliaikaiseksi.

Uusien työpaikkojen syntymistä hidastavat korkeana pysyvä rakennetyöttömyys, riittämätön ammattitaitoisen työvoiman tarjonta ja muut yhteensopivuusongelmat sekä työikäisen väestön väheneminen. Ilman rakenneuudistuksia työn tarjonnasta on muodostumassa pullonkaula talouden kasvulle.

– Työllisyys on parantunut poikkeuksellisen ripeästi, mutta tämä jää väliaikaiseksi ilmiöksi. Työikäisen väestön väheneminen ja yritysten vaikeudet löytää ammattitaitoista työvoimaa hidastavat osaltaan kasvua jatkossa, totesi vt. ennustepäällikkö Meri Obstbaum tiistaina ennusteen julkistustilaisuudessa Helsingissä.

Hän muistutti, että työvoiman saatavuuden lisäksi heikko tuottavuuskehitys rajoittaa kasvua.

– Työn tuottavuuden kasvu on nyt huomattavasti hitaampaa kuin ennen finanssikriisiä. Suomen kasvunäkymät pysyvät vaimeina myös pitkällä aikavälillä.

Suomen Pankin mukaan talouskasvu on vahvistanut julkista taloutta viime vuosina, kun työllisyys on parantunut, menoja on sopeutettu ja verotulot ovat kasvaneet. Kuluvana vuonna finanssipolitiikka kuitenkin kevenee ja julkinen talous pysyy alijäämäisenä myös seuraavien kolmen vuoden ajan.

Lisäksi epävarmuus maailmantalouden kehityksestä ja euroalueen kasvunäkymien heikentyminen kasvattaa ennustettua heikomman talouskehityksen todennäköisyyttä. Suomen Pankin mukaan ennusteen suurin riski on viennin kasvun ennakoitua nopeampi hidastuminen lähivuosina.

