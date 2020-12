Suomen pahin koronakaupunki on nyt tämä – ei pääkaupunkiseudulla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Synkimmän viruskaupungin tilanne on huonontunut nopeasti.

Turku on noussut koronavirusilmaantuvuudessaan Suomen pahimmaksi epidemiakaupungiksi 20 suurimman kaupungin listalla.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on Turussa nyt reilu 380 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Turun tilanne on huonontunut nopeasti. Vielä joulukuun alussa kaupungin ilmaantuvuus oli alle 100:n.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin alue on edelleen sairaanhoitopiireistä Suomen synkintä korona-aluetta. Alueen virusilmaantuvuus oli perjantaina 180. Varsinais-Suomi on kuitenkin noussut kannoille 169,5:n ilmaantuvuudellaan.

Suurimmista kaupungeista huono tilanne on edelleen myös Vantaalla (258) ja Helsingissä (250). Espoo on saanut tartuntojaan vähenemään, kaupungin ilmaantuvuus on nyt reilu 150.

Isoista kaupungeista myös Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Oulussa ilmaantuvuus on yli 100.

Paras tilanne suurista kaupungeista on nyt Kuopiossa, jonka ilmaantuvuus on noin 25.