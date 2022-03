Suomen nettisivut mainostavat itärajan yhdistävän maitamme

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

This is Finlandin mukaan Venäjän rajamme yhdistetään ”kasvavaan hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin”.

Ulkoministeriön ylläpitämällä finland.fi -sivustolla esillä oleva artikkeli Suomen itärajasta on tehty englanniksi kansainväliselle yleisölle.

Otsikon mukaan KERRAN JAKANUT RAJA YHDISTÄÄ NYT.

Artikkeli alkaa kertomalla, että seitsemän miljoonaa ihmistä ylittää 1 340 kilometriä pitkän Suomen ja Venäjän välisen maarajan vuosittain.

– Rajan olemassaolo on nostanut pelkoja ja monille ihmisille se on tarkoittanut jotain vältettävää. Samaan aikaan kuitenkin se on auttanut ihmisiä ymmärtämään rauhanomaisen yhdessäolon perusteita ja sitä, miten hyötyä naapurisi läheisyydestä, artikkeli kuvailee.

– Tänään Suomen itäraja yhdistetään kasvavaan hyvinvointiin ja yhteistyön mahdollisuuksiin molemmilla puolilla.

Tämän jälkeen kerrotaan rajan maantieteestä ja rajalla liikkumisesta. Historiakappaleen mukaan raja oli vahvasti suojattu kylmän sodan aikaan ja edusti maailman suurinta hyvinvointirajaa. Rajakyliä, Imatraa ja kaupankäyntiä kuvaillaan. Venäläisten kerrotaan nyt ostaneen lomamökkejä itäisen Suomen järvien puhtailta rannoilta.