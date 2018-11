Suomen Motoristit: Moottoripyörien autovero puolitettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen Motoristit ry kertoo moottoripyörätoimialan kärsivän verotuksen epäoikeudenmukaisuudesta.

Suomen Motoristit ry (SMOTO) vaatii moottoripyörien autoveron alentamista verotuksen epäoikeudenmukaisuuden korjaamiseksi, puhtaamman liikkumisen edistämiseksi ja moottoripyöräalan taloudellisen kestävyyden ylläpitämiseksi.

SMOTO on selvittänyt moottoripyörien autoveron alentamisen taloudellisia vaikutuksia ja sen vaikutuksia päästöihin.

Moottoripyörien autovero määräytyy moottorin tilavuuden mukaan siten, että isokokoisemmin moottorein varustetuista pyöristä maksetaan enemmän autoveroa. Veroprosentti liikkuu 9,8 – 24,4 välillä.

Moottoripyörien autovero on vuoden 2019 alusta CO2-päästöihin nähden yli kaksinkertainen henkilöautoihin verrattuna. Koska moottoripyörät ovat merkittävästi pienipäästöisempiä kuin autot, vähentää niiden käyttö hiilidioksidipäästöjä, kun niillä korvataan henkilöautojen käyttöä.

– Moottoripyörätoimiala kärsii verotuksen epäoikeudenmukaisuudesta johtuvasta kaupankäynnin vähentymisestä, joten siitä on taloudellista haittaa toimialalle sekä valtiontaloudelle. Moottoripyörien autoveron puolittaminen laskisi moottoripyörien hintaa niin paljon, että kaupankäynnin kasvu kompensoisi sen, toteaa SMOTOn varapuheenjohtaja ja edunvalvontajohtaja Jari Kielinen tiedotteessa.

Myynti kasvaisi

Esimerkiksi 506 – 755-kuutiosenttimetrin moottorilla varustetun pyörän autovero on tällä hetkellä 22 prosenttia. Jos pyörän arvonlisä- ja autoveroton hinta on 8 400 euroa, niin siihen tulee päälle arvonlisäveroa 2016 euroa ja autoveroa 2705,75 euroa, jolloin kokonaishinta on 13 121,75 euroa.

Verojen osuus on tällöin 35,98 prosenttia. Jos autovero puolitetaan, on se 1185,67 euroa ja kokonaishinnaksi tulee 11 601,67 euroa, jolloin verojen osuus laskee 27,60 prosenttiin.

SMOTO arvioi, että veron puolittaminen kasvattaisi myyntiä vuonna 2017 ensirekisteröidystä 2 927 moottoripyörästä. Verotulot säilyisivät nykyisellä 15,5 miljoonan euron tasolla, jos uusien moottoripyörien myynti kasvaisi 47,5 prosenttia suuremmaksi 4 317 (+1390) kappaleeseen.

Luku voi tuntua suurelta, mutta arvioitu 4 317 uuden moottoripyörän myyntimäärä on täysin realistinen ja koko 2000-luvun alusta vuoteen 2012 saakka Suomessa myytiin sitä enemmän moottoripyöriä.

Mp-myynnin lisäys kasvattaisi keskimääräisellä mp:n myyntihinnalla (1 390 kpl x 8 400 €) esimerkin mukaan alaa 11,7 miljoonalla eurolla, noin 4 prosentilla.

Päästöt vähenisivät

Samalla se lisäisi varusteiden, varaosien, tarvikkeiden ja huoltopalvelujen myyntiä sekä vakuutuspalveluja ja autokoulujen mp-koulutusta. Kaupan ja työllisyyden lisäys kerryttäisivät lisäksi valtion verotuloja.

Keskiverron uuden moottoripyörän ja auton CO2-ominaispäästön ero on päästömittauksen uudistuksen jälkeen noin 30 prosenttia per ajettu kilometri moottoripyörän hyväksi.

Tämä vahvistaa sitä, että liikennesektorin ilmastotavoitteet saavutetaan nopeammin korvaamalla moottoripyörällä auton sijaan tehtyjä ajosuoritteita.

– Jos esimerkiksi VTT:n LIISA-mallin mukaan vuonna 2017 lasketuista henkilöautokilometreistä kolme prosenttia korvattaisiin moottoripyörällä ajetuilla kilometreillä, voitaisiin säästää vuosittain noin 53 500 tonnia hiilidioksidia. Henkilöautoilun nykyisiin kokonaispäästöihin verrattuna päästöt vähenisivät lähes prosentilla. Se olisi tehokasta ilmastopolitiikkaa, Kielinen toteaa.

Hänen mukaansa moottoripyörien käyttöä tulisikin suosia ilmastopoliittisin perustein autoveron puolittamisella sekä muilla moottoripyöräilyä suosivilla keinoilla.