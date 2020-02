Lämpöverkkoihin kehitetään pientä ydinreaktoria

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pienreaktori olisi VTT:n mukaan taloudellinen ratkaisu kotien lämmittämiseksi taajamissa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT kertoo käynnistäneensä suomalaisen kaukolämmön tuotantoon tarkoitetun pienydinreaktorin kehitystyön. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään konseptitason suunnitelma lämpöverkkoihin soveltuvasta ydinlämpölaitoksesta.

Hankkeen tavoitteena on luoda teknologian ympärille uusi kotimainen teollisuudenala, joka kykenee valmistamaan suurimman osan laitoksen komponenteista.

– Ydinkaukolämmöllä voi saavuttaa todella suuria päästövähennyksiä, arvioi tutkimustiimin päällikkö Ville Tulkki VTT:n tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että tulevaisuudessa biomassasta voi tulla arvokas raaka-aine öljyn tilalle. Ydinenergia tarjoaa vaihtoehdon, joka vapauttaa biomassaa lämmöntuotannosta muihin käyttökohteisiin.

VTT aikoo kehittää kaukolämmön tuotantoon räätälöidyn laitoksen, joka olisi taloudellinen ratkaisu lämmittämään suomalaiskoteja kaupungeissa ja taajamissa.

Pienreaktorin kehitystyössä hyödynnetään VTT:llä kehitettyjä laskentajärjestelmiä ja vahvaa monialaista osaamista.

– Esimerkiksi reaktorisydämen fysiikan mallinnuksessa tullaan käyttämään korkeaan laskentatarkkuuteen yltäviä menetelmiä, joiden kehitys on tullut mahdolliseksi tietokoneiden prosessoritehon ja rinnakkaislaskennan kehityksen myötä, kertoo VTT:n reaktoriturvallisuuden tutkimusprofessori Jaakko Leppänen.

Leppäsen kehittämää Serpent-ohjelmaa käytetään reaktorimallinnukseen ja säteilyn kulkeutumiseen liittyviin sovelluksiin 250 yliopistossa ja tutkimusorganisaatiossa 44 maassa.

VTT:ssä työskentelee ydinenergian ja sen sovellusten parissa noin 200 tutkijaa. Pienydinreaktoreiden mahdollisuuksia ja käyttöönottoa tarkastelevia projekteja on ollut yhtäjaksoisesti käynnissä viimeisen viiden vuoden ajan.

Euroopan tasolla VTT koordinoi viime vuonna alkanutta ELSMOR–projektia (Towards European Licensing of Small Modular Reactors). Lisäksi VTT on työpaketin vetäjänä uudessa McSAFER-projektissa, jossa kehitetään seuraavan sukupolven laskentatyökaluja pienreaktoreiden fysiikan mallinnukseen.