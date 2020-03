Suomen koronan ikäjakauman yllätys: Nuorempia on eniten

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

THL:n mukaan eniten tartuntoja on 30–39-vuotiailla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut tuoreita tilastoja Suomessa havaituista Covid-19-tartunnoista.

Lauantaihin mennessä näytteitä oli tutkittu lähes 7300 kappaletta. THL:n mukaan näytteiden ilmoittamisessa ja kirjaamisessa on edelleen viiveitä.

Sairaanhoitopiireiltä kerättyjen tietojen perusteella laboratoriovarmistettuja tapauksia on nyt 521 kappaletta eri puolilla Suomea. Kaikista laboratorioista ei ole saatu ajantasaista tietoa, joten tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu vain 413 tautitapausta.

Raportoiduista tapauksista 61 prosenttia oli miehiä ja 39 prosenttia naisia. THL:n mukaan suurin osa koronavirustapauksista on ollut lieviä, mutta osa tartunnan saaneista on tarvinnut myös sairaalahoitoa.

Covid-19-tapausten ikärajauma painottuu suhteellisen nuoriin henkilöihin: suurin yksittäinen ikäryhmä on 30–39-vuotiaat, joiden osalta tartuntoja on vahvistettu yli 90 kappaletta. Lähes saman verran tapauksia on 50–59-vuotiailla.

Kolmanneksi eniten tartuntoja on 40–49-vuotiailla. 20–29-vuotiaiden ryhmässä tapauksia on reilut 60 kappaletta.

