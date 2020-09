Suomen koronakartta muuttui rankasti

Tauti-ilmaantuvuus on nyt korkeinta Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen maakunnissa.

THL:n kartta koronaviruksen ilmaantuvuudesta näyttää todettujen virustapausten osuuden suhteessa väestömäärään. Ilmaantuvuudella tarkoitetaan todettua tapausmäärää 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 vuorokauden aikana.

Vielä elokuussa Uudellamaalla koronan ilmaantuvuus oli Suomen korkein. Elokuun alkupuolella Uudellamaalla todettiin reilun 8 tautitapauksen ilmaantuvuus.

Moni Etelä-Suomen maakunta on mennyt nyt tuosta luvusta ohi, osa selvästikin. Kartalla isoimmat luvut ovat nyt maakunnissa, joissa on viime päivinä uutisoitu koronavirusryppäistä. Koska tautitapaukset suhteutetaan alueen väestömäärään, yksittäisillä ryppäillä voi olla merkittävä vaikutus ilmaantuvuuteen.

Isoin nousu koronaviruksen ilmaantuvuudessa on ollut Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Etelä-Savon tauti-ilmaantuvuus on nyt maan suurin, 33,4, kun se edellisellä 14 vuorokauden jaksolla oli vain 1,01. Maakunnassa on vajaa 100 000 asukasta, ja tuoreimmalla 14 vuorokauden jaksolla on todettu 33 tartuntaa.

Päijät-Hämeen ilmaantuvuusluku on nyt 28,6, kun se edellisellä tarkastelujaksolla oli 2,38. Maakunnassa on reilut 210 000 asukasta ja todettuja koronatapauksia viimeisen kahden viikon aikana 60.

Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen maakunnan ylittävät ilmaantuvuudessaan nyt Suomen uuden matkustusrajan, joka tulee voimaan lauantaina. Matkustusrajoituksia kevennetään 19.9. alkaen niin, että Suomeen voi tulla ilman karanteenia maista, joissa on todettu alle 25 uutta tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden edellisen viikon aikana. Tämänhetkinen raja on vielä 8–10 tapausta.

Etelä-Savosta ja Päijät-Hämeestä ei siis pääsisi nykyisellä ilmaantuvuudella matkustamaan Suomeen ilman karanteenia höllennetyn matkustusrajoituksenkaan jälkeen, jos ne olisivat omia valtioitaan.

Kolmanneksi suurin tauti-ilmaantuvuus on nyt Keski-Suomessa, 24,5. Edellisen 14 vuorokauden jakson lukema oli 15,43.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue on ilmaantuvuudessa nyt neljänneksi korkein lukemalla 14,1. Edellisellä kahden viikon jaksolla lukema oli 11,74.

Uudenmaan väestömäärä on huomattavasti muita maakuntia suurempi (1 685 983). Tautitapauksia kirjattiin viimeisimmällä 14 vuorokauden jaksolla 238.

Etelä-Karjalan ja Itä-Savon maakunnissa ei ole raportoitu ainoastakaan koronavirustartunnasta viimeisen kahden viikon aikana.

Koko Suomen tauti-ilmaantuvuus on nyt 10,1.