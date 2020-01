Suomen kaasumarkkinat avautuivat

Gasgrid Finland Oy on aloittanut toimintansa.

Suomen kaasumarkkina on avautunut kilpailulle ja Gasgrid Finland on aloittanut toimintansa tänään. Kaasun myynti ja siirtoverkko on eriytetty toisistaan. Valtion energiayhtiö Gasumista eriytetty Gasgrid Finland on järjestelmävastuussa koko Suomen kaasun siirtoverkostosta.

Gasgridin mukaan kilpailulle avoin putkikaasumarkkina perustuu vuonna 2018 voimaan tulleeseen maakaasumarkkinalakiin, jonka mukaan kaasun siirto ja energian myynti pitää eriyttää toisistaan.

– Kaasun maahantuonti ja tukkumyynti on nyt mahdollista kaikille markkinaosapuoliksi rekisteröityneille toimijoille. Suomen avoimet kaasumarkkinat kiinnostavat sekä kotimaisia että kansainvälisiä toimijoita, Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä tiedotteessaan.

Suomen kaasun siirtoverkkoon voidaan tuoda kaasua totuttuun tapaan Venäjältä ja lisäksi kaksisuuntaisen Balticconnector-kaasuputken kautta kaasua voidaan siirtää myös Suomen ja Viron välillä. Näiden lisäksi verkkoon syötetään myös biokaasua.

Sipilän mukaan uutena siirtoverkko-operaattorina ”vaalimme Gasumilta perimäämme toimintavarmuutta ja luotettavuutta”.

– Avautunut kilpailu on hyväksi suomalaisille kaasunkäyttäjille. Suomeen voi nyt tuoda kaasua myös Baltiasta ilman erillistä rajasiirtomaksua, ja lähivuosina valmistuvat kaasuputkihankkeet muun muassa Liettuan ja Puolan välillä kytkevät meidät täysimittaisesti Euroopan kaasuinfrastruktuuriin. Kaasu on myös osa Green Dealia, eli Euroopan komission tuoretta ympäristöohjelmaa, sillä se on kustannustehokas tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä, sanoo Sipilä.

Suurimmalle osalle kotitalousasiakkaista kaasumarkkinoiden avautumisella ei ole vaikutusta, sillä kaasunmyyjän vaihtamisen edellytyksenä on päivittäin etäluettava mittari.

Gasgrid Finlandin omistajaohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö.