Suomen ja Venäjän presidenttien tiedotteet: Vain toinen mainitsee Aleksei Navalnyin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sauli Niinistön ja Vladimir Putinin puhelinkeskustelusta julkaistiin kummankin maan versiot.

Venäjän ja Suomen presidentit kävivät puhelinkeskustelun maanantaina. Kumpikin tiedotti asiasta tahoillaan.

Suomessa tasavallan presidentin kanslian tiedote kuului näin:

”Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kävivät pitkän puhelinkeskustelun aamupäivällä 28. joulukuuta 2020.

Presidentit vaihtoivat perinteiset uudenvuoden tervehdykset tällä kertaa diplomaattisuhteiden 100-vuotisen taipaleen merkeissä.

Suomen ja Venäjän kahdenvälisten suhteiden lisäksi presidentit puhuivat laajasti sekä koronavirustilanteesta että suurvaltasuhteista ja asevalvonnasta. Presidentit jatkoivat myös aiempaa keskusteluaan Valko-Venäjästä, Ukrainasta ja (Aleksei) Navalnyin tapauksesta.”

Venäjän kielestä karkeasti käännetty Kremlin tiedote kuuluu näin:

”Valtionpäämiehet vaihtoivat onnittelut ja lämpimät toiveet uudenvuoden loman yhteydessä.

Keskusteltiin Venäjän ja Suomen välisen yhteistyön tärkeimmistä tuloksista päättyvänä vuonna. He ilmaisivat tyytyväisyytensä saavutettuihin kahdenvälisiin hyviin naapuruussuhteisiin ja rakentavaan kumppanuuteen, mikä on erityisen merkittävää 31. joulukuuta 2020 vietetyn Venäjän ja Suomen välisten diplomaattisuhteiden luomisen 100-vuotispäivän yhteydessä. He vahvistivat molemminpuolisen halun vahvistaa edelleen molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä kaupan ja talouden alalla ja tehokasta koordinointia koronavirustartunnan torjunnassa.

He käsittelivät myös joitain ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä, mukaan lukien Venäjän ja Euroopan unionin suhteet.

Eri tason yhteyksistä sovittiin.”