Suomen ja Venäjän presidentit keskustelevat

Puhelinkeskustelu käydään perjantaina.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö käy perjantaina puhelinkeskustelun Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Niinistö kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa torstaina.

– Olemme nähneet, että kaikesta huolimatta on pidetty tärkeänä se, että Venäjään yritetään pitää yhteyttä, presidentti kommentoi.

Niinistö huomautti Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja Saksan liittokansleri Olaf Scholzin näin viime aikoina toimineen

– Olen kummaltakin heiltä – Macronilta suorastaan kuullut velvollisuudeksi – olla yhteydessä Putiniin jos sellainen yhteys on.

Tästä puhuttiin Sauli Niinistön mukaan viime viikon Washingtonin vierailullakin.

Avainkysymyksenä eskalaatio

Tasavallan presidentti nosti esiin myös Kiinan roolin.

– Jos ajatellaan tämän katastrofin ratkaisua, niin yhä useammin olemme havainneet, että Kiina nousee esiin, ja olen pyrkimässä myöskin yhteyksiin Kiinaan. Mehän kaikki tiedämme, että Kiinalla on ollut tarpeita nähdä yhteistyön Euroopan unionin, Euroopan, kanssa toimivan. Nyt olisi tarvetta, että Kiina siltä osin kun se voi asiaan vaikuttaa, pyrkisi myöskin takaamaan rauhan Eurooppaan.

Eskalaation välttäminen on Sauli Niinistön mukaan eräs avainkysymys, kun vaarana on nähty, että Ukrainan sota voi laajeta.

– Minä olen käyttänyt tässä tällaista puntarimetaforaa. Meillä on toisena punnuksena; niin, kylmä tappaminen, ja tarve saada se loppumaan. Ja toisessa puntarissa puolestaan sitten tämä eskalaation vaara. Eli ilmoitukset siitä, että kun Ukraina ei kuulu artikla viiden piiriin, sitä ei voida auttaa.

– Onko tässä tasapainoa. Se on jokaisen tässä puntarissa itsensä mietittävä, mutta selvästi nähtävissä on, että kun julma tappaminen jatkuu, julkinen paine, yleisön paine, siihen, että se on saatava loppumaan, kasvaa.

Toisen pienemmän puntarin voisi Sauli Niinistön mukaan ajatella koskevan Naton jäsenyyksiä. Tätä hän luonnehti ”erääksi Venäjän avoimeksi julistamaksi alueeksi”.

– Siinä punnuksena on – sen jälkeen erityisesti kun Venäjä on aika selvästi ilmoittanut, että hakeahan voi kuka vaan, mutta Venäjä haluaa estää Naton hyväksymästä, ottamasta, jäseniä, Niinistö sanoi.

– Siinä puntarissa siis vastakkain asettuvat Venäjä ja Nato. Ja tämäkin meidän on vain syytä pitää mielessämme. Samaan syssyyn totean, että kaikki ne keskustelut, joita minä tai suomalaiset kollegat ovat käyneet, kaikissa niissä tietysti käy ilmi, että Nato pitää kiinni avoimien ovien politiikastaan, hän jatkoi.