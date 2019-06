Suomen ja Ruotsin hävittäjät kohtaavat videolla Venäjän koneen

Venäläinen puolustusalan CAST-ajatushautomo on julkaissut alla näkyviä videoita suomalaisen ja ruotsalaisen hävittäjän suorittamasta venäläiskoneen tunnistuslennosta Itämerellä. CAST antaa ymmärtää suomalaisen Hornetin ja ruotsalaisen Gripenin tehneen tunnistuslennon yhdessä.

Videot on kuvattu Il-18-koneen matkustamosta. Koneen kerrotaan kuljettaneen Venäjän puolustusministeriön julkisen neuvoston delegaatiota. Kuvat on ilmeisesti otettu lennolla Venäjän Kaliningradista.

Delegaatioon kuulunut CAST:n johtaja Ruslan Puhov on julkaissut samalla Twitter-tilillä hieman aiemmin kuvia delegaation vierailulta Kaliningradissa.

Swedish Saab Gripen and Finnish Boeing F-18 fighters intercept Ilyushin Il-18 airliner with Russian MoD Public Council delegation over Baltics. pic.twitter.com/0bonpoiIqS

Ruslan Pukhov visiting Baltiysk (before 1946 known by its German name Pillau) as part of the MoD Public Council delegation. pic.twitter.com/OWvVhugXWS

— CAST (@CentreAST) June 6, 2019