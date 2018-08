Suomen Hornetit USA:n Alaskaan Punainen lippu -harjoitukseen

Ilmavoimat osallistuu ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain ilmavoimien järjestämään Red Flag -ilmaoperaatioharjoitukseen.

Alaskaan lähtee lokakuussa Suomesta kuusi F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää. Eielsonin lentotukikohdassa suomalaisen harjoitusjoukon vahvuus on enimmillään noin 70 henkilöä.

Alaskan ja Nevadan Red Flag -harjoitukset ovat ilmavoimien tiedotteen mukaan maailman vaativimpia ilmaoperaatioharjoituksia. Suurilla harjoitusalueilla voidaan harjoitella ilmakomponentin toimintaa kokonaisuudessaan mahdollisimman realistisessa ympäristössä.

Harjoitus sisältää laajoja yhteisoperaatioita, ilmasta maahan- ja ilmasta ilmaan -toimintaa, elektronista sodankäyntiä sja ilmatankkauksia. Hävittäjien lisäksi harjoitukseen osallistuu tiedotteen mukaan johtokoneita, ilmatankkauskoneita, häirintäkalustoa, simuloitua ilmatorjuntaa sekä helikoptereita.

Harjoitusvastustaja on Yhdysvaltain ilmavoimien aggressoriyksikkö, joka pyrkii jäljittelemään teknologisesti edistyneen vastustajan kalustoa ja taktiikkaa.

Osallistuminen Red Flag -harjoitukseen sisältyy puolustusvoimien vuoden 2018 harjoitussuunnitelmaan. Se perustuu tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan (TP-UTVA) joulukuussa 2017 tekemään linjaukseen, jossa päätettiin Suomen osallistumisesta kansainväliseen koulutus- ja harjoitusyhteistyöhön.

