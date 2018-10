Suomen Hornetit lensivät USA:ssa Venäjän tyyliin maalattuja koneita vastaan

Alaskan Red Flag -harjoituksessa on erikoistuttu matkimaan mahdollisten vihollisten toimintaa.

Vitriinin julisteesta tuijottaa neuvostojohtaja Vladimir Lenin. Sivussa nojaa venäläinen Strela-2-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä ja hyllyllä on venäläisten hävittäjien pienoismalleja. Toiseen vitriiniin on ripustettu neuvostoaikainen lentopuku ja kuvia venäläisistä Su-27- ja MiG-29-hävittäjistä. Seinään on maalattu yksikön tunnus – sininen kettu ja punainen tähti, nimi on painettu kyrillisillä kirjaimilla. Vieressä on Kiinan lippu.

Vaikka toisin voisi luulla, ei nyt olla idässä vaan lännessä, Yhdysvaltain ilmavoimien 18th Aggressor Squadronin eli ”Sinisten kettujen” tiloissa Eielsonin lentotukikohdassa Alaskassa. 18th Aggressor Squadronin vaativana tehtävänä on simuloida vihollista ilmavoimien harjoituksissa. Sen erikoisalaa on matkia muun muassa venäläiseen teknologiaan perustuvia uhkia. Monet 18th Aggressor Squadronin F-16-hävittäjäkoneista on maalattu Venäjän ilmavoimien etenkin uusimmissa koneissaan käyttämän kuvion mukaisesti ja pilottien kypärissä on punaiset tähdet. Tunnuksessa käytetään toisinaan myös Neuvostoliiton sirppiä ja vasaraa.

Eielsonin lentotukikohdan sivuilla kerrotaan, että koneiden värejä muutettiin viime vuonna, jotta koneet vastaisivat ulkonäöltään paremmin mahdollisia viholliskoneita. War Zone kertoi tuolloin, että Yhdysvaltojen ilmavoimien ja laivaston viholliskoneita simuloivissa yksiköissä on nähty väriuudistuksia Krimin valtauksen ja sitä seuranneen Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

18th Aggressor Squadron esitti vastustajan roolia, kun Suomen Hornet-hävittäjät vierailivat lokakuussa ensi kertaa Yhdysvaltojen ilmavoimien maineikkaassa Red Flag Alaska -harjoituksessa Eielsonin tukikohdassa.

Karjalan lennoston komentaja, eversti Timo Herranen kertoo Verkkouutisille harjoituksesta tässä jutussa. Herranen korostaa, ettei harjoituksessa harjoiteltu mitään tiettyä olemassa olevaa valtiota vastaan – ei Venäjää eikä mitään muutakaan.

18th Aggressor Squadron on toinen kahdesta Yhdysvaltain ilmavoimien harjoitusvastustajan tehtäville omistautuneesta yksiköstä. Se otti nykyisen roolinsa vuonna 2007. Kytkös Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän ilmavoimien käyttämään kalustoon ja taistelutapaan on ollut selvä alusta lähtien. Eielsonin lentotukikohdan sivuilla vuonna 2008 julkaistussa artikkelissa kerrotaan avoimesti, että yksikön koneet on maalattu ”neuvostotyylisiin kuvioihin”.

Harjoituksissa käytetään jutun mukaan myös ”neuvostotyylin ilmataktiikkaa” ja yksikössä soitetaan joskus Neuvostoliiton kansallislaulua. Siniset ketut ovat jopa kääntäneet mottonsa venäjäksi. Yksikön tehtävää komentavaa upseeria kutsutaan suurissa Red Flagin kaltaisissa harjoituksissa nimityksellä ”Mig-1”.

18th Aggressor Squadronin lentäjä, kapteeni Todd Hale kertoi vuonna 2008, että kaiken taustalla on Neuvostoliiton historiallinen uhka. Hänen mukaansa Venäjää ei pidetä vihollisena, mutta kytkökset vanhaan kylmän sodan vastustajaan muistuttavat siitä, että kaikkiin uhkiin on oltava valmiita.

Hale huomautti myös, että Venäjä on maailman suurin aseviejä.

– Yritämme oppia mahdollisimman paljon venäläisestä teknologiasta ja siitä, miten he työnsä tekevät. Tästä on hyötyä harjoittelussamme, koska vihollinen taistelee tyypillisesti samalla tavalla kuin venäläiset.

Todd Halen mukaan on elintärkeää kyetä matkimaan uhkaa muutenkin kuin vain maalaamalla koneet venäläistyyliin. Simulointi ulottuu niin ohjuksiin kuin ilmavoimien toimintaa tukeviin operaatioihinkin.

18th Aggressor Squadronin lentäjä, kapteeni Michael Walker selvitti yksikkönsä toimintaa viime vuonna Kanadan ilmavoimien lehdelle RCAF Todaylle ja Skies Magazinelle.

– Yritämme luoda kulttuurin ja uppoutua siihen, hän kuvailee haastattelussa.

Walkerin mukaan Siniset ketut eivät ”metsästä päänahkoja” ja yritä voittaa harjoitusta. Laivueen tarkoitus on tarjota aidoin mahdollinen kuva vastustajasta kulloisenkin harjoitustilanteen puitteissa.

Kovan luokan tiedustelutietoa

Suomen ilmavoimat osallistui Red Flag harjoitukseen kuuden F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjän ja noin 70 henkilön voimin. Puolustusvoimien mukaan harjoituksessa päästiin toimimaan sellaisessa uhkaympäristössä, jota kotimaassa ei ole tarjolla. Sen lisäksi, että taivaalla lentää kovan luokan harjoitusvastustajia, on käytössä myös useita ilmatorjuntayksiköitä ja edistyneitä elektronisen sodankäynnin järjestelmiä.

Julkisuudessa olevien tietojen perusteella Red Flag -harjoituksessa päästään myös mallintamaan todenmukaisesti mahdollista viholliskalustoa ja sen toimintaa konfliktitilanteessa.

Jokainen 18th Aggressor Squadronin lentäjä on kapteeni Michael Walkerin mukaan mahdollisten vihollisten käyttämän teknologian ja taktiikan asiantuntija. Yksikkö tekee läheistä yhteistyötä tiedustelupalvelujen kanssa varmistaakseen sen, että tarjottu kuva uhkista vastaa todellisuutta.

– Kun suunnittelen tehtävääni, ja jos minulla on kysymys Su-27-koneesta ja siitä, mihin se pystyy, on meillä käytössämme Su-27-asiantuntija, jolta saan tarkimman mahdollisen vastauksen. Jos hän ei pysty vastaamaan, on hänellä suora yhteys erääseen kolmikirjaimisista tiedustelupalveluista ja hän saa hankittua tarvittavan tiedon. On ainutlaatuista, että samassa talossa on näin paljon osaamista, Walker kertoo.

Hän on itse perehtynyt erityisesti entisen Neuvostoliiton kalustoon ja venäläisten ja kiinalaisten nykyisin käyttämiin taktiikoihin. Walkerin mukaan Eielsonin harjoitusvastustajia on myös joskus pyydetty simuloimaan pohjoiskorealaisia, iranilaisia ja syyrialaisia uhkia.

– Meillä on suora yhteys tiedusteluväkeen, jolla on uusimmat tiedot. Me osallistumme kaikkiin tiedustelukonferensseihin, Walker selvittää.

Hänen mukaansa 18th Aggressor Squadronin pilotit matkivat kaikkea niin vanhoista neuvostoajan MiG-21-koneista ”uusimpiin vasta tulossa oleviin laitteisiin”.

– Meillä on varsin hyvät tiedot neljännen sukupolven ja sitä vanhemmista uhkista. Rajoitamme itse asiassa järjestelmiämme matkiaksemme mahdollisimman tarkkaan sitä, mihin kunkin (simuloitavan) koneen pilotti pystyisi.

