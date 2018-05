Suomen Hornetit maailman kovimpaan harjoitukseen – Tämä on USA:n Red Flag

Yhdysvaltain, Suomen ja Ruotsin puolustusministerit allekirjoittivat aiemmin tällä viikolla puolustusyhteistyötä tiivistävän julistuksen Pentagonin juhlaseremoniassa.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) toteaa Defense Newsin haastattelussa, että aiejulistusta ei tule sekoittaa juridisesti sitovaan sopimukseen. Julistuksen tärkeimpänä osana hän pitää sotilasharjoituksiin liittyvää kohtaan.

– Meillä on ollut viime aikoina hyvää yhteistyötä harjoituksiin liittyen Yhdysvaltojen ja Ruotsin kanssa, Niinistö toteaa.

Niinistön mukaan yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet. Hän muistuttaa, että Suomen ilmavoimat osallistuu ensimmäistä kertaa historiassaan Red Flag -harjoitukseen Yhdysvalloissa tämän vuoden lokakuussa.

– Odotan innolla näkeväni, miten suomalaislentäjät pärjäävät harjoituksessa. Heidän osaamistasonsa on ollut viime vuosina erittäin korkealla tasolla.

Puolustusministerin mukaan Suomen ilmavoimissa on aina luotettu lentäjien ja lentokoneiden laatuun.

– Lentäjämme ovat maailman parhaita, koska heidät koulutetaan niin hyvin. Meillä on tätä varten oma erikoisohjelmamme.

Red Flag -ilmasotaharjoituksia on järjestetty Nevadassa sijaitsevan Nellis-lentotukikohdan ympäristössä vuodesta 1975. Harjoitukseen osallistuu lentokoneita Yhdysvalloista, Nato-maista sekä muista yhteistyökumppaneista.

Nellis on amerikkalaispilottien tärkeimpiä harjoituspaikkoja, sillä yli 75 prosenttia ilmavoimien kovapanosammunnoista järjestetään alueella. Vastaavia harjoituksia järjestetään myös Alaskassa Eielsonin lentotukikohdassa.

Red Flag -harjoituksen keskiössä ovat realistisiksi suunnitellut harjoitustilanteet, joissa lentäjät pääsevät testaamaan osaamistaan.

Yhdysvaltain F-16-lentokoneet muodostavat ”punaiset joukot” eli harjoitusvastustajat, jotka käyttävät potentiaalisten vihollismaiden ilmataktiikoita.

Tehtävät kuvaavat ilmataistelua, maahyökkäyksiä, ilmakuljetuksia ja -tankkausta sekä tiedustelua. Suomen F/A-18 Hornet -hävittäjät suorittavat tehtäviä osana ”sinisiä” joukkoja.

– Joukot käyttävät eri taktiikoita hyökätäkseen lentokenttien, ajoneuvosaattueiden, panssarivaunujen, bunkkereiden ja ohjustukikohtien kimppuun. ”Punaiset” joukot puolustavat kohteita ja antavat lentäjille mahdollisimman realistisen kokemuksen, Yhdysvaltain ilmavoimat kertoo.

|@EielsonAFB_AK kicks off first #RedFlag #Alaska exercise of 2018 https://t.co/qBHZ99Rjc0 pic.twitter.com/m58yiBpdr7

— U.S. Pacific Command (@PacificCommand) May 4, 2018