USA:ssa uutisoidaan Suomen Hornetien elefanttikävelystä

Suuri määrä ilmavoimien F-18C/D Hornet -monitoimihävittäjiä on osallistunut ”elefanttikävelyksi” kutsuttuun valmiusharjoitukseen.

Harjoituksissa hävittäjät asettautuvat tiiviiseen lähtömuodostelmaan kiitoradalle ja ampaisevat ilmaan lyhyen aikavälin sisällä.

Amerikkalainen The Drive -sivusto huomauttaa, ettei vastaavia massaharjoituksia ole juurikaan nähty Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Ilmavoimien mukaan 4. kesäkuuta järjestettyyn harjoitukseen osallistui yhteensä 32 Hornet-hävittäjää Rissalassa 20 kilometrin päässä Kuopiosta. Koneet osoittivat Puolustusvoimain lippujuhlan päivän kunniaksi ilmavoimien valmiutta puolustaa koko Suomea.

– Kahdeksassa neljän koneen parvessa lentäneet Hornetit ylittivät useita paikkakuntia Helsingistä Ivaloon, ilmavoimat kirjoittaa Twitterissä.

Ilmavoimien kalustossa on 54 yksipaikkaista F-18C-hävittäjää ja seitsemän kaksipaikkaista F-18D-konetta. Harjoitukseen osallistui näin ollen yli puolet Suomen hävittäjistä.

Hornetit harjoittelevat säännöllisesti nousuja ja laskuja maanteiltä, joita voidaan käyttää konfliktitilanteessa varalentokenttinä.

– Suomen ja Venäjän välisessä mahdollisessa konfliktissa ilmavoimien on tärkeää saada mahdollisimman monta lentokonetta ilmaan nopeasti. Tämä suojaisi koneita pitkän kantaman ohjuksilta, joiden kohteina Kuopio ja Rovaniemi varmasti olisivat, the Drive -sivusto arvioi.

