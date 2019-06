Suomen Hornetit ja Britannian Typhoonit kohtasivat Venäjän koneita Itämerellä

Naton Baltian ilmavalvontaa Viron Ämärin lentotukikohdasta suorittavat Britannian Typhoon-hävittäjät ovat olleet viime aikoina kiireisiä.

Britannian puolustusministeriön tiedotteen mukaan toukokuun alussa tehtävässä aloittaneet britit ovat suorittaneet jo kahdeksan tunnistustehtävää. Viime viikon lopulla niitä oli sekä perjantaina että lauantaina.

Typhoonit hälytettiin viime perjantaina illalla ilmaan tunnistamaan Viron pohjoispuolella lentänyttä venäläistä Su-30-hävittäjää.

– Meidät hälytettiin tunnistamaan kohde lähellä Viron ilmatilaa alkuillasta kahden huonon sään jakson välissä, tehtävää suorittanut lentäjä kertoo.

– Saavuimme Su-30-hävittäjän vierelle hieman nousun jälkeen. Saatoimme konetta Itämerellä, Viron ympäri ja lensimme samalla venäläisen kuljetuskoneen ylitse, hän jatkaa.

Britit hälytettiin viime lauantaina ilmaan tunnistamaan kahta kohdetta. Kyseessä olivat venäläinen Su-30-hävittäjä ja Il-76-kuljetuskone. Niiden kerrotaan lentäneen Kaliningradista kohti Viron ja Suomen ilmatilaa. Tässä tunnistustehtävässä oli osuutta myös suomalaisilla.

– Saatoimme kahta konetta 15 minuutin ajan, kun ne kulkivat kohti manner-Venäjää. Sitten siirsimme vastuun kahdelle suomalaiselle QRA-koneelle (Quick Reaction Alert), jotka oli myös hälytetty ilmaan, kun Venäjän koneet toimivat Viron ja Suomen välissä olevassa ilmatilassa, nimetön pilotti kertoo ministeriön tiedotteessa.

Ilmavoimat ei tiedottanut viikonloppuna tunnistuslennosta.

Venäläinen CAST-ajatushautomo julkaisi hiljattain videoita suomalaisen ja ruotsalaisen hävittäjän suorittamasta venäläiskoneen tunnistuslennosta Itämerellä. CAST antoi ymmärtää suomalaisen Hornetin ja ruotsalaisen Gripenin tehneen tunnistuslennon yhdessä. Tästäkään lennosta ei tiedotettu Suomessa.

✈️ RAF Typhoon jets deployed in Estonia were scrambled twice over the weekend to intercept Russian fighter aircraft.

✈️ The Typhoons are leading the @NATO Baltic Air Policing mission in Estonia.#WeAreNATOhttps://t.co/DnguVGkS3x pic.twitter.com/2GcSH0df8q

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 17, 2019