Suomen hintataso Euroopan kahdeksanneksi korkein

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen hintataso ylitti EU-keskiarvon 26 prosentilla.

Kotitalouksien ostamien hyödykkeiden kokonaishintataso oli Suomessa viime vuonna Euroopan kahdeksanneksi korkein. Suomen hintataso ylitti EU-keskiarvon 26 prosentilla. Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomi oli kuitenkin huokein Tanska, Islanti ja Norja ylittivät EU-keskiarvon noin 40 prosentilla, Ruotsi 30 prosentilla.

Kaikkiaan selvityksessä oli mukana 37 maata, joista kalleimmat kuluttajahinnat löytyivät Sveitsistä ja edullisimmat Turkista. Tiedot perustuvat EU-tilastoviranomaisen, Eurostatin, koordinoimaan hintatasovertailuun. Tilastokeskus kokosi Suomea koskevan hinta-aineiston.

Sveitsin yksityisen kulutuksen kokonaishintataso ylitti EU-keskiarvon 69 prosentilla. Tutkimukseen osallistuneista maista edullisimmassa, Turkissa, hintataso oli 38 prosenttia EU-keskiarvosta. Kalleimmista maista Sveitsi, Norja ja Islanti eivät ole EU-jäsenmaita. Sama pätee suurimpaan osaan tutkimuksen edullisimmista maista, jotka sijaitsevat Balkanin alueella.

EU-jäsenmaista kallein hintataso oli Tanskassa ja halvin Romaniassa.

Pohjoismaat, Suomi mukaan lukien, kuuluvat Euroopan maista kalleimpiin. Eri tuoteryhmiä tarkasteltaessa alkoholijuomat ja tupakka, sekä ravintola- ja majoituspalvelut ovat Suomessa suhteellisesti kalleimpia.

Energian hinnat jäävät Suomessa alle EU-keskiarvon ja esimerkiksi tietoliikenteen ja viihde-elektroniikan hinnat edustavat EU-keskiarvon tasoa.

Alkoholijuomien ja tupakan hintatasoissa erot maiden välillä olivat suuria johtuen erilaisista verotuskäytännöistä. Norjassa ja Islannissa alkoholin ja tupakan hintataso on noin nelinkertainen Euroopan halvimpiin maihin, Pohjois-Makedoniaan ja Turkkiin verrattuna.

Hintatasoerot ovat huomattavia myös palveluita sisältävissä hyödykeryhmissä, koska työvoimakustannuksissa on maiden välillä suuria eroja. Esimerkiksi ravintola- ja hotellipalveluissa kalleimpien maiden hintataso on noin nelinkertainen huokeimpiin maihin verrattuna.

Myös posti- ja tietoliikennepalveluissa, sekä liikennepalveluissa maiden hintatasojen väliset erot olivat suuria. Yhtenäisin hintataso oli viihde-elektroniikassa ja kodinkoneissa, sekä ajoneuvoissa, joissa kaikissa kansainväliset tuotemerkit hallitsevat markkinoita.

Vertailussa on mukana noin 2 400 tuotetta. Vertailun hinnat on kerätty vuosina 2018–2020 ja Eurostat on päivittänyt ne valuuttakurssien muutoksilla ja inflaatiolla vastaamaan vuoden 2020 keskihintoja.