EU-johtajuuden alkamista juhlitaan ensi viikolla

Suomen kolmas kausi EU-puheenjohtajana alkoi 1. heinäkuuta 2019.

Suomen EU-puheenjohtajakauden avajaistapahtumaa vietetään ensi maanantaina Kansalaistorilla, ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan.

Suomen ja EU-toimielinten ”Pelikenttänä EU” -teltan tarkoituksena on tuoda kansalaiset ja päättäjät yhteen keskustelemaan puheenjohtajakaudesta ja Euroopan unionista. Tarjolla on tiedotteen mukaan myös rennompaa ohjelmaa, kuten pöytäfutista sekä mahdollisuus hankkia biohajoavia glitter-kasvomaalauksia. Teltta on avoinna klo 11-20.

Juhlapaikalle Kansalaistorille nousee taiteilija Kaisa Salmen Plastic Mama -ympäristotaideteos. Plastic Mama on kierrätysmuovista valmistettu kymmenen metriä korkea barokkimekkoa esittävä patsas.

Helsingin kaupungin järjestämiin kesäjuhliin voi ulkoministeriön mukaan tulla piknikille, pelaamaan pihapelejä, tanssimaan lavatansseja tai sitomaan vihtoja ja kukkaseppeleitä. Luvassa on myös musiikkiesityksiä ja kansainvälisen juniorijalkapalloturnauksen, Helsinki Cupin avajaiset.