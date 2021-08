”Suomen erilliskorona rauhoittuu kun kaljat ja karaoke avataan”

Artistit ihmettelevät kulttuuri- ja ravintolalan rajoitusten eroja.

– Suomessa on erilliskorona, joka on erityisen ärhäkkä teattereissa kulttuurin äärellä, mutta se rauhoittuu kun kaljat ja karaoke avataan, Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen toteaa ironisesti Twitterissä.

Hän vastaa koomikko ja toimittaja Jukka Lindströmin huomiota saaneeseen päivitykseen. Lindström avautui kulttuuri- ja ravintola-alojen rajoitusten eroista. Monet esiintyvät taiteilijat ovat arvostelleet kulttuurialan rajoituksia epäloogisiksi pitkin pandemiaa.

– Eilen tein stand up -keikan teatterissa. Kahden metrin turvaväleillä tilaan sai ottaa 40 ihmistä. Jos minä olisin ollut hiljaa ja olisimme juoneet porukalla kaljaa, tilaan olisi saanut ottaa 100 ihmistä, Lindström sanoo.

– Ymmärrän tämän niin, että korona on teatterissa vaarallisempi kuin baarissa, hän jatkaa.

Arvostelua ovat aiemmin herättäneet juuri Lindströmin kuvaaman kaltaiset tilanteet. Esimerkiksi alkuvuoden rajoituksilla kapakka on voinut täyttää puolet asiakaspaikoistaan, mutta jos paikalle on tullut vaikkapa koomikko, on ravintolailta muuttunut yleisötilaisuudeksi, jossa on saanut olla paikalla vain kymmenen ihmistä.

Tutkija Antti Ronkainen on arvioinut aiemmin, että kulttuurialalle osuvista rajoituksista olisi noussut aivan eri luokan poru, jos vallassa olisi oikeistohallitus vasemmistohallituksen sijaan.

