Suomen ensimmäiseksi hybridisuurlähettilääksi Mikko Kinnunen

Ulkoministeriön hybridisuurlähettiläs aloittaa työnsä 1. huhtikuuta.

Ulkoasianneuvos Mikko Kinnunen siirtyy uuteen tehtävään ulkoministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikönpäällikön tehtävästä.

– Ulkoministeriön näkökulmasta hybridikysymykset saattavat kytkeytyä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, oikeudellisiin ja kaupallisiin kysymyksiin, strategiseen viestintään tai vaikkapa kansainväliseen kyberyhteistyöhön eli käytännössä kaikkeen, mitä ministeriö edustustoverkkoineen tekee, hybridisuurlähettiläs Kinnunen kertoo ulkoministeriön tiedotteessa.

Hybridisuurlähettiläs vahvistaa ulkoministeriön työtä hybridikysymyksissä ja auttaa luomaan Suomen profiilia kansainvälisessä toiminnassa. Lähettiläs tekee läheistä yhteistyötä Suomen eri viranomaisten kanssa ja tukee näiden osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön. Viime vuonna Helsinkiin perustettu Eurooppalainen hybridikeskus on luonnollinen ja tärkeä yhteistyökumppani uudelle suurlähettiläälle.

Hybridisota ja hybridivaikuttaminen ovat nousseet laajan huomion kohteeksi sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Myös Suomeen kohdistuu hybridivaikuttamista, ja Suomi on vahvistanut kykyjään hybridiuhkien havaitsemisessa sekä näihin vastaamisessa.

– Hybridikeinoilla pyritään vaikuttamaan turvallisuuteemme uudella tavalla ja siihen on vastattava tehokkaasti, ulkoministeri Timo Soini (sin.) sanoo.

Hybridikysymykset ovat monilla tavoin osa ulkoministeriön ja Suomen edustustoverkon työtä. Tämä koskee niin Suomeen kohdistuvan hybridivaikuttamisen havaitsemista, siihen puuttumista sekä esimerkiksi osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön hybridiasioissa.

Mikko Kinnusella on laaja kokemus turvallisuuspolitiikasta sekä Venäjään ja entisen Neuvostoliiton alueeseen liittyvistä kysymyksistä. Hän on toiminut Suomen suurlähettiläänä Kazakstanissa ja Kirgisiassa ja työskennellyt Suomen suurlähetystöissä Moskovassa ja Washingtonissa sekä YK-edustustossa New Yorkissa.