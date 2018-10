Suomen eläkejärjestelmä nousi maailman kärkikolmikkoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vertailussa arvioitiin eläkkeiden riittävyyttä, järjestelmän kestävyyttä ja hallinnon luotettavuutta.

Suomen eläkejärjestelmä on noussut ensimmäistä kertaa kolmanneksi kansainvälisessä Mercer Global Pension Index -vertailussa.

Maailman parhaaksi eläkejärjestelmäksi valittiin Hollanti, joka nousi aiemmin ykkössijaa pitäneen Tanskan ohi. Kymmenettä kertaa toteutetussa tutkimuksessa oli mukana 34 maata.

Suomen sijoitus nousi kaksi sijaa, sillä Australia ja Norja jäivät tänä vuonna alemmille sijoille.

Eläketurvakeskuksen mukaan muutoksen taustalla on eläkkeiden korvaustason laskentaan liittyvä muutos. Myös kotitalouksien velkaantumisasteen muutokset kohensivat Suomen suhteellista asemaa.

– Jäämme kärkikaksikosta kestävyysnäkymissä. Tanskassa ja Hollannissa on Suomea huomattavasti suuremmat eläkevarat. Myös maksuja rahastoidaan suuremmassa mittakaavassa, ETK:n johtaja Mikko Kautto toteaa tiedotteessa.

– Indeksileikkausten vuoksi vähimmäiseläkkeiden taso on heikentynyt viime vuosina. Ja vaikka 60 vuotta täyttäneiden työllisyysaste on kehittynyt positiivisesti, siinäkin on vielä parantamisen varaa.

Mercer-indeksissä eri maiden eläkejärjestelmiä arvioidaan eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta.

Suomi sijoittui kymmenen parhaan joukkoon jokaisessa kategoriassa ja sai vertailun parhaat pisteet eläkejärjestelmien hallinnon luotettavuudesta ja läpinäkyvyydestä jo viidettä kertaa peräkkäin.

