”Suomen arvovalta on menetetty”

Kokoomuslaisten mielestä EU-puheenjohtajakauden tavoitteissa on epäonnistuttu.

Suomi ei ole onnistunut edistämään EU-puheenjohtajuuskaudelle asettamiaan tavoitteita, kansanedustaja Arto Satonen (kok.) katsoo.

Satonen viittaa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon Twitterissä jakamaan MTV uutisten juttuun. Sen mukaan Brysselissä torstaista perjantaihin kestävässä huippukokouksessa muun muassa EU:n laajentuminen ja budjettiraamin edistäminen ovat jääneet varjoon, vaikka Suomi puheenjohtajamaana lupasi ponnekkaasti edistää näitä tavoitteita.

Financial Timesin arvion mukaan ”ainoa [Suomen johtaman huippukokouksen] saavutettu konsensus oli se, että lähes kaikki hallitukset vihaavat Suomen suunnitelmaa”.

Petteri Orpon mukaan EU-pääkaupunkien kriittinen viesti Suomen puheenjohtajuuskautta kohtaan on ollut selvästi havaittavissa.

– Tapasin Brysselissä lukuisia komission jäseniä, valtionpäämiehiä sekä parlamentin jäseniä. Valitettavasti artikkelin viesti toistui näissä tapaamisissa. Hallituksen on aika ryhdistäytyä, Petteri Orpo tviittaa.

– Valitettavasti MTVn artikkeli Suomen pj-kaudesta on liiankin oikeassa, kuten Petteri Orpo omien tapaamistensa kautta todistaa. Pontevasti lähdettiin liikkeelle, mutta arvovalta on menetetty, kuten Financial Times summaa MFFn osalta, Arto Satonen kommentoi.

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkitavoitteita ovat muun muassa ilmastonmuutoksen torjuminen, oikeusvaltioajatuksen korostaminen, budjettiraamin edistäminen sekä Albanian ja Makedonian EU-jäsenyyden edistäminen.

Torstaina saavutettu Brexit-sopu on ollut Brysselin huippukokouksen pääaihe.

