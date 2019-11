”Suomen äärioikeisto otti askelen menneisyyteen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliitikot tuomitsivat manipuloidun videon puoluejohtajien keskustelusta.

– Eurooppalainen ja yhdysvaltalainen äärioikeisto on jo vuosia ihannoinut (Venäjän presidentti Vladimir) Putinia. Myös Suomessa on äärioikeistolla ollut suurta innostusta Venäjää kohtaan. Nyt on taas otettu uusi askel Suomessa, menneisyyteen , vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki toteaa Twitterissä.

– Stalinin-ajan hengessä on alettu manipuloimaan täysistunnon puheita, hän jatkaa.

Hän viittaa sosiaalisessa mediassa leviävään manipuloituun videoon vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon keskustelusta. Video on herättänyt huolta. Eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) kirjoitti Twitterissä pitävänsä täysistuntokeskusteluiden sisällön manipuloimista äärimmäisen tuomittavana.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen taas luonnehti videota ”totuuden valheelliseksi venyttämiseksi”.

– Keskusta ei tälle tielle kuuna päivänä lähde. Tarkoitus ei saa eikä voi pyhittää keinoja, Pirkkalainen tviittaa.

Politiikka on ihmisten asioiden hoitamista luottamuksen varassa. Sille ei tee oikeutta tällainen kaikin puolin tuomittava totuuden valheellinen venyttäminen. Keskusta ei tälle tielle kuuna päivänä lähde. Tarkoitus ei saa eikä voi pyhittää keinoja. https://t.co/1kU8AdeO8Q — Riikka Pirkkalainen (@RPirkkalainen) November 23, 2019

Eurooppalainen ja yhdysvaltalainen äärioikeisto on jo vuosia ihannoinut Putinia. Myös Suomessa on äärioikeistolla ollut suurta innostusta Venäjää kohtaan. Nyt on taas otettu uusiaskel Suomessa, menneisyyteen. Stalinin-ajan hengessä on alettu manipuloimaan täysistunnon puheita. — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) November 24, 2019