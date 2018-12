Suomelta lähes kuusi miljoonaa Afrikan kriiseihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen tavoitteena on edelleen tukea hätää kärsiviä ihmisiä vaikeissakin oloissa tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen (kok.) mukaan humanitaarisen avun tarve pysyy ikävä kyllä edelleen hyvin korkealla, mikä johtuu erityisesti pitkään jatkuneista konflikteista.

– Suomen tavoitteena on edelleen tukea hätää kärsiviä ihmisiä vaikeissakin oloissa tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Vuoden 2018 lopun tukipäätöksissä korostuu Afrikka, jonka kriiseihin Suomi myöntää 5,45 miljoonaa euroa. Lisäämme myös tukeamme YK:n hätäapurahastolle, hän kertoo tiedotteessa.

Suomi tukee YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n työtä Kongon demokraattisessa tasavallassa 2 miljoonalla, Etelä-Sudanissa 1,5 miljoonalla ja Nigeriassa 1 miljoonalla eurolla. Lisäksi Suomi myöntää Punaisen Ristin kautta 950 000 euroa Etiopiaan. Kaikki kyseiset maat kärsivät ulkoministeriön mukaan sisäisistä tai alueellisista konflikteista ja tarvitsevat hätäapua ihmishenkien pelastamiseksi.

Yhteensä Suomi on kuluneen vuoden aikana myöntänyt humanitaarista apua 72,5 miljoonaa euroa. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:lle on kanavoitu 20 miljoonaa euroa ja Syyrian kriisin hoitoon 12,6 miljoonaa euroa. Jemenissä Suomi on tänä vuonna tukenut humanitaarista avustustyötä kolmella miljoonalla eurolla.

Suomen tuki YK:n keskitetylle hätäapurahastolle (Central Emergency Response Fund, CERF) nousee ensi vuonna miljoonalla eurolla yhteensä kahdeksaan miljoonaan euroon. Rahaston avulla voidaan nopeasti aloittaa avustustyöt äkillisissä kriiseissä ja tukea vaikeasta rahoituspulasta kärsiviä avustusoperaatiota. CERF-rahaston kautta on tänä vuonna esimerkiksi tuettu humanitaarista avustustyötä Jemenissä 50 miljoonalla dollarilla.

Ensi vuonna yhteenlaskettu humanitaarisen avun tarve on YK:n tuoreen arvion mukaan noin 22 miljardia euroa.

Hätäavun tarpeessa on 132 miljoonaa ihmistä noin 40 maassa, suurin osa heistä Afrikassa ja Lähi-idässä. Maailman pahin humanitaarinen kriisi on tällä hetkellä Jemenissä, mutta tilanne on erittäin vaikea myös Syyriassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Etiopiassa, Nigeriassa ja Etelä-Sudanissa.