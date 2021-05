Suomelle taas ykkössija: Korona-aika jopa paransi elämää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsissa ja muualla EU:ssa kansa kärsii rajoituksista selvästi meitä enemmän.

Suomi on jälleen saavuttanut yhden ykkössijan tyytyväisyyskyselyissä. Tuoreen eurobarometrin mukaan suomalaiset ovat EU:ssa tyytyväisimpiä koronarajoitusten aiheuttamaan elämänmuutokseen.

EU-komission tuottaman barometrin mukaan 16 prosenttia suomalaisista katsoo, että koronarajoitusten kanssa on helppo tulla toimeen tai että ne jopa parantavat elämän laatua. Suomi on tässä aivan omassa sarjassaan, koska kakkoseksi sijoittuneessa Virossa vain 9 prosenttia kansalaisista ajattelee samoin.

Lisäksi 50 prosenttia suomalaisista katsoo, että vaikka rajoitukset eivät parantaisikaan elämistä, niiden kanssa on helppo tulla toimeen. Tässäkin Suomi kuuluu EU:n kärkipäähän, koska vain Hollannissa lukema on hitusen korkeampi, 52 prosenttia.

Kaikkien raskainta koronarajoitusten kanssa eläminen on Kreikassa ja Italiassa. Näissä maissa vain yksi prosentti sanoo, että rajoitukset ovat parantaneet elämää. Kahteen prosenttiin päästään Espanjassa, Bulgariassa, Kroatiassa, Slovakiassa ja Portugalissa.

Suomessa on myös erityisen vähän tyytymättömiä. Kaksi prosenttia suomalaisista sanoo, että koronarajoitusten kanssa on niin vaikeaa elää, että ne vaarantavat henkisen ja fyysisen terveyden. Hollannissa heitä on lähes yhtä vähän: neljä prosenttia hollantilaisista ajattelee samoin.

Kaikkein raskaimmin rajoitusten kanssa elämisen kokevat kreikkalaiset. Siellä melkein joka neljäs katsoo, että rajoiukset vaarantavat terveyden. Portugalissa näin ajattelee noin joka viides, samoin Sloveniassa.

Suomi ja Ruotsi ovat valinneet erilaiset tavat hoitaa koronakriisiä, ja tämä näkyy myös kansalaisten tyytyväisyydessä. Suomessa tyytyväisiä on yhteensä kaksi kolmasosaa väestöstä, kun Ruotsissa heitä on vain 41 prosenttia. Tyytymättömiä on Suomessa yhteensä 9 prosenttia, mutta Ruotsissa 20 prosenttia.

Suomalaiset ovat tyytyväisiä myös viranomaisten asettamiin koronarajoituksiin. 87 prosenttia katsoo, että rajoitukset ovat olleet oikeutettuja. Ruotsissa vastaava luku on 90 prosenttia. Koko EU:ssa näin ajattelee 73 prosenttia kansalaisista. Epäluuloisimmat kansalaiset löytyvät Slovakiasta, jossa 59 väestöstä vastustaa rajoitustoimia.

Tyytymättömyys on lisääntynyt koko EU:ssa viime kesän jälkeen. EU-maissa keskimäärin 29 prosenttia katsoo, että rajoitusten kanssa on helppo tai hyvin helppo elää. 40 prosenttia sanoo, että eläminen on vaikeaa tai hyvin vaikeaa.

Suomi on valittu neljä kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi. Valinnan on tehnyt useista järjestöistä koostuva asiantuntijaryhmä.