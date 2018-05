Suomella on menestymisen edellytykset – näin ne pilataan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työmarkkinoiden ongelmat ja kankea verojärjestelmä rampauttavat taloudellista kilpailukykyä.

Kansainvälisen kilpailukykyraportin mukaan Suomi on maailman 16. kilpailukykyisin maa.

IMD World Competitiveness Center -tutkimuslaitoksen tekemän vertailun mukaan Suomella on monia vahvuuksia, jotka antavat erinomaiset lähtökohdat kansainväliseen kilpailuun.

Viiden vuoden aikajänteellä kehitys on ollut myönteistä, sillä vielä vuonna 2015 Suomi oli sijalla 20.

Korkea koulutustaso, luotettava infrastruktuuri ja politiikan ennakoitavuus nousivat esiin yritysjohtajille tehdyssä kyselyssä.

Talouden houkuttelevuutta lisäävät myös korkeatasoinen tutkimus- ja kehittämistoiminta, tehokas oikeusjärjestelmä ja laadukas yritysjohtaminen.

Tutkimuksen mukaan Suomella on selviä heikkouksia. Työmarkkinapolitiikka on jumissa ja verojärjestelmän kilpailukyky on heikolla tasolla.

Suomi ei ole onnistunut houkuttelemaan kansainvälisiä rahavirtoja, sillä maahan suuntautuvat investoinnit ovat vasta sijalla 60.

IMD:n kyselyn mukaan myös poliittisen johdon osaamisessa ja hintakilpailukyvyssä olisi parantamisen varaa.

Talousjärjestelmä on kansainvälisesti vertaillen kankea, eikä yrityksille ole tarjolla riittävän helposti rahoitusta. Vain 9,5 prosenttia vastaajista mainitsi yrittäjämyönteisen toimintaympäristön Suomen vahvuudeksi.

Pitkän linjan hallitusammattilainen ja yrittäjä Tuomo Luoma nostaa vertailun esiin Facebook-julkaisussaan.

– IMD:n kilpailukykyraportti kiteyttää karulla tavalla Suomen todellisen tilanteen, Luoma toteaa.

Hänen mukaansa menestymisen edellytykset pilataan ”huonolla ja näkemyksettömällä politiikalla”.

