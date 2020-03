Suomella hyvät valmiudet energiamurrokseen

Suomella on hyvät valmiudet energiamurrokseen, kertoo tuore raportti.

Uusiutuvaa energiaa ja cleantechiä edistävän yhdistyksen REA:n (Association for Renewable Energy & Clean Technology) tekemässä raportissa Suomi sijoittui toiseksi energiamurroksen valmius -indeksissä, jossa vertailtiin yhdeksän eurooppalaisvaltion valmiuksia energiamurrokseen.

Ensimmäisenä listalla on Alankomaat, toisena Suomi ja kolmantena Ruotsi. Vertailussa olivat mukana lisäksi Tanska, Norja, Irlanti, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska.

Indeksi tarkastelee, millaiset ovat valtioiden valmiudet energiamurrokseen, kun vertaillaan niiden lainsäädäntöä, markkinoille pääsyn helppoutta, energiamurroksen sosiaalista ja poliittista tukea sekä murroksen mahdollistavien teknologioiden käyttöönottoa.

Suomi sai vertailuissa korkeat pisteet muun muassa Suomen vahvasta poliittisesta tuesta energianmurrokselle ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. Suomen energiamarkkinoita tukee Pohjoismaiden rajat ylittävä yhtenäinen markkina-alue, jonka ansiosta myös Suomen markkinat ovat helposti eri toimijoiden ja teknologioiden saavutettavissa.

Suomella on indeksin mukaan myös selkeä etenemissuunnitelma sähkömarkkinoiden muutokselle. Lisäksi Suomessa on vahva poliittinen sitoumus päästöjen vähentämiseen, jota lainsäädäntö tukee. Sähköverkkoon on helppo kytkeä uusia, joustavia energialähteitä ilman isompia teknisiä tai toiminnallisia esteitä. Suomi on eturintamassa myös uusien teknologioiden kehittämisessä.

Vastaavasti Suomen kehityksen todettiin takkuilevan sähköautojen latauspisteiden yleistymisessä sekä kaksisuuntaisen latauksen käyttöönotossa, joka toisi sähköautot mukaan kysyntäjoustomarkkinoille.

– Suomen sijoitus indeksissä on merkki siitä, että täällä energiamurros on otettu tosissaan ja uusia teknologioita kehitetään koko ajan lisää. Sähköautojen latauspistemarkkinat tulevat hieman perässä, koska sähköautoilla on vielä pieni markkinaosuus. Tilanne on kuitenkin paranemaan päin, ja esimerkiksi me Eatonilla pyrimme yhdessä Onnisen kanssa tuomaan latauspisteitä kaikkien kuluttajien saataville, sanoo energianhallintayhtiö Eatonin Suomen maajohtaja Lauri Tuomaala.

Raportin mukaan eri maat ovat eri kehitysvaiheessa energiamurroksen toteuttamisessa ja joustavien markkinoiden kehityksessä. Heikoimmin sijoittuneissa maissa kehitystä hidastavat esimerkiksi epäselvä lainsäädäntö, suljetut markkinat ja poliittiset konfliktit.

– Vähäpäästöinen energiatuotanto vaatii markkinoilta joustavuutta. Kun edullisten, uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy, täytyy sähköverkon sopeutua muutoksiin, Tuomaala sanoo.

Indeksin kärkimaissa sähköverkon ansiosta uusia teknologioita voi ottaa käyttöön vaivattomasti. Näissä maissa myös digitaaliset teknologiat kuten tietoliikenne, älykkäät mittarit, datajärjestelmät sekä tietotekniikan laajamittainen soveltaminen toimivat joustavuusmarkkinoiden perustana.

Energiamurroksen valmius -indeksi:

1. Alankomaat

2. Suomi

3. Ruotsi

4. Tanska

5. Irlanti

6. Norja

7. Saksa

8. Iso-Britannia

9. Ranska

Koko raportti on ladattavissa Eatonin verkkosivuilta (pdf).