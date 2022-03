Suomeen virtaa lämmintä ilmaa viikonlopuksi

Sää lämpenee Ilmatieteen laitoksen mukaan viikonlopuksi, kun lämmintä ilmaa virtaa lännestä ja korkeapaine vahvistuu.

Perjantaina maan etelä- ja keskiosissa lämpöä on 4–5 astetta pohjoisessa 1–3 astetta. Lauantaina lämpötila asettuu etelässä 6–7 asteeseen, maan keskiosissa jopa 9 asteeseen ja pohjoisessa 5–7 asteeseen. Sunnuntaina sää hieman viilenee, mutta koko maassa pysytään yhä plusasteiden puolella.

Viikonloppuna pilvisyys on vaihtelevaa, mutta aurinko paistaa lähes koko maassa. Aurinkoisin päivä on ennusteen mukaan lauantaina.

Vuorokausivaihtelu on kuitenkin voimakasta. Öisin koko maassa on pakkasta.

