Suomeen vaaditaan omaa rokotetuotantoa

Kokoomusedustajat huomauttavat Suomen olevan tällä hetkellä täysin riippuvainen EU:n hankinnoista.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho vaativat hallitukselta tukea suomalaiselle koronarokotetutkimukselle ja oman rokotetuotannon käynnistämiselle.

Kansanedustajien mukaan koronapandemia on osoittanut, että suuriin globaaleihin kysymyksiin vastaaminen edellyttää merkittäviä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen.

– Suomen nykyinen rokotetilanne on huolestuttava. Meillä ei ole lainkaan omaa rokotetuotantoa ja olemme täysin riippuvaisia EU:n hankinnoista. Tulevaisuuden terveysturvallisuuden kannalta tuotantoteknologian ja osaamisen varmistaminen on äärimmäisen tärkeää. Vain tukemalla korkeatasoista tiedettä ja tutkimusta pystymme vastaamaan aikamme isoihin haasteisiin, Elina Lepomäki ja Mia Laiho toteavat tiedotteessa.

Edustajat huomauttavat, että kotimainen tutkimusosaaminen on kansainvälisesti huipputasoa, ja maassa on hyvät edellytykset uusien tuotteiden kehitykselle. Muun muassa nenäsumuterokotetutkimuksesta on saatu lupaavia tuloksia.

– Tämän työn hedelmät pitäisi ymmärtää osata poimia myös Suomessa. Vahva kansallinen rokotetutkimus- ja kehitystoiminta on sijoitus tulevaisuuteen. Kansainvälinen huippuosaaminen on osattava myös kaupallistaa, Lepomäki sanoo.

– Aivan kuten tärkeimmät puolustusvälineet on tilattava hyvissä ajoin, tämä on investointi kansalliseen terveysturvaamme tulevia pandemioita vastaan. Ilman omaa tuotantoa meidän on tulevaisuudessakin hankittava rokotteet ulkomailta. Eihän siinä mitään järkeä ole, jos meillä on osaamista ja innovaatioita omastakin takaa, Laiho toteaa.

Pandemia on lisäksi nostanut esiin huoltovarmuuden tärkeyden. Kotimaisella lääke- ja rokotetutkimuksella voitaisiin vastata myös tulevaisuudessa erilaisiin epidemioihin.

Mia Laihon mukaan vaikeassa rokotetilanteessa olisi perusteltua hankkia rokotelisenssi, jonka kautta tuotantoa voitaisiin käynnistää Suomessa. Rokotetuotannon aloittamiseen soveltuvia tiloja löytyy esimerkiksi Kuopiosta.

– Tämä olisi hyvä lisä jo sovittuihin EU-hankintoihin, Laiho toteaa.

Kokoomusedustajat kehottavat varautumaan nykyisen pandemian ohella myös tulevaisuuden uhkiin. He ovat jättämässä hallitukselle aiheesta kirjallisen kysymyksen.

– Tulevaisuuden ennakointi on tärkeää koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Pienenä maana omavaraisuudesta ei koskaan ole haittaa, Mia Laiho ja Elina Lepomäki sanovat.