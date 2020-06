”Suomeen tarvitaan supertupo, muuten tulee supertuho”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EK:n sääntömuutos ei estänyt solmimasta minitupoja koronakriisin aikana.

Tradenomiliiton edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula (kesk.) ehdottaa tulopoliittista kokonaisratkaisua eli tupoa syksyksi.

– Syksyn budjettiriihessä ratkotaan poikkeustilan aiheuttamaa tilannetta ja luvassa on mahdollisesti kivuliaitakin päätöksiä. Jotta tilanteesta selvitään parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitsee maan hallitus rinnalleen myös työmarkkinajärjestöt, Ville-Veikko Rantamaula kirjoittaa blogissaan.

Hän huomauttaa, että vaikka tupo on haudattu moneen kertaan, se on vuosien mittaan tehnyt paluun eri muodoissaan.

– Kuluneen kevään aikana kahdesti työmarkkinajärjestöt kasasivat nopeasti maan hallitukselle yhteiset esitykset ns. koronatoimista. Ja vaikka Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ei sääntömuutostensa myötä keskitettyjä sopimuksia tee, se ei näyttänyt olleen keväällä näiden ”minitupojen” syntymisen tiellä, Rantamaula toteaa.

Veropolitiikka kytkettävä mukaan

Työelämäkysymykset ovat hallituksen pöydällä: muun muassa paikallinen sopiminen, työttömyysturva, perhevapaa- ja yt-lain uudistaminen odottavat ratkaisuja syksyllä.

– Pienillä kosmeettisilla muutoksilla emme saa työmarkkinoita pyörimään. Esimerkiksi työttömyysturvauudistus on tehtävä huolella, mutta kunnianhimoisesti, Rantamaula toteaa.

Hänen mukaansa työn tekemisen pitää olla kannattavaa, olipa kyse määräaikaisesta, osa-aikaisesta tai vakituisesta työsuhteesta. Lisäksi on löydettävä keinoja nuorten ja osatyökykyisten pääsyyn työmarkkinoille ja huolehdittava siitä, että työuran loppuvaiheessa olevat pysyvät eläkeikään saakka töissä.

– Jotta isoja rakenteellisia muutoksia voidaan tehdä, on niihin kytkettävä myös veropolitiikka mukaan. On vaikea nähdä, että nykyhallitus kykenisi yksin ratkaisemaan näitä laajoja kysymyksiä ja jo siksikin tulopoliittiselle sopimiselle on tilausta, Rantamaula toteaa.

Hänen mukaansa viimeisin liittokierros ei toiminut toivotulla tavalla. Kun kustannusvaikutukset on päätetty muualla, ei työehtosopimusten rakenteita ole mahdollista muuttaa neuvottelupöydissä.

– Syksyn budjettiriihi ja siitä seuraavat päätökset tarvitsevat Suomeen käytännössä ”supertupon”, muuten tulee supertuho, Rantamaula ennakoi.