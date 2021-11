Ärhäkkä myrsky saapuu – näin puuskat riepottelevat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lumisateita voi tulla pian eteläisessä Suomessa asti.

Pieni, mutta ärhäkkä myrskymatalapaine saapuu tämän hetken ennusteen mukaan Suomeen lännestä perjantaina ja kulkee maan länsi- ja eteläosan yli kohti kaakkoa, kertoo Foreca ennusteessaan.

Perjantaiksi ja lauantaiksi ennakoitu myrskymatalapaine on voimistunut aiemmista ennusteista. Voimakkaimmat tuulet maa-alueilla osuvat tämän hetken ennusteen mukaan Ahvenanmaalle ja lounaissaaristoon sekä maan lounais-, länsi- ja eteläosaan perjantai-illan ja lauantain vastaisen yön aikana.

– Luoteistuuli voimistuu perjantai-illasta alkaen. Myöhään illalla sekä lauantain vastaisena yönä myrskypuuskia on Ahvenanmaalla sekä lounaisrannikolla. Satakunnasta Uudellemaalle puuskat ovat sisämaassakin kovia, joten paikalliset tuulituhotkin, kuten puista katkeilevat oksat, ovat mahdollisia lauantain vastaisena yönä, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala.

Voimakkaimmat merialueiden tuulet ovat lounaisilla merialueilla Selkämeren eteläosassa, Saaristomerellä, Ahvenanmerellä ja Pohjois-Itämerellä.

– Näillä alueilla on todennäköistä, että tuulen voimakkuus nousee myrskyksi asti ja kovimmat puuskat voivat olla paikoin 30 m/s tienoilla. Tilanne riippuu kuitenkin edelleen matalapaineen tarkasta reitistä, sillä voimakkaimman tuulen alue on melko pieni ja liikkuu nopeasti ohi.

Vettä, räntää ja lunta

Myrskymatalapaine tuo mukanaan myös sateita. Lumi- ja vesisateet leviävät jo perjantaipäivän kuluessa maan länsiosaan. Lounaassa tulee pääasiassa vettä.

– Iltaa kohti sataa etelässäkin. Räntä- tai lumisade voi yltää Uudellemaalle asti, varsinkin Uudenmaan itä- ja pohjoisosaan. Maan itäosassa satelee vähän lunta, mutta enimmät sateet painottuvat tällä kertaa länteen ja etelään, Anna Latvala ennustaa.

Lämpötila on perjantaina päivällä etelässä ja lännessä 1–5 plusastetta, korkein lämpötila on aivan lounaisrannikolla. Idässä päivälämpötila on nollan vaiheilla ja pohjoisessa ollaan Pohjois-Pohjanmaan rannikon parista plusasteesta Käsivarren Lapin 10–15 pakkasasteeseen.

Lauantaina aamulla sateet väistyvät jo maan etelä- ja keskiosasta kaakkoon.

– Aamulla merellä tuulee vielä kovaa. Tuuli pysyy päivälläkin maan etelä- ja keskiosassa kohtalaisena tai navakkana sekä luoteenpuoleisena, Anna Latvala sanoo.

Lauantain aikana pilvisyys vaihtelee monin paikoin etelässä ja lännessä, idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa.

– Pohjois-Suomen yli kulkee lumisateita kohti maan itäosaa. Idässäkin sateet tulevat pääasiassa lumena ja räntänä.

Lämpötila on lauantaina päivällä maan etelä- ja keskiosassa 0–5 plusastetta. Pohjoisessa ollaan enimmäkseen 0–5 pakkasasteessa.

Sunnuntaiksi sää kylmenee

Sunnuntaina Suomeen leviää pohjoisesta selvästi kylmempää ilmamassaa. Enimmäkseen kohtalainen pohjoisen ja luoteen välinen tuuli jatkuu.

Päivä alkaa suuressa osassa maata melko pilvisenä, mutta etenkin lännessä pilvipeite rakoilee. Vähitellen sää selkenee pohjoisessa, illan kuluessa myös lännessä. Osassa maata tulee lumisateita, mahdollisesti paikoin myös etelässä.

– Pohjoisesta siirtyy hajanainen lumisadealue maan etelä- ja keskiosaan, tosin lumimäärät jäävät pieniksi, Anna Latvala kertoo.

Lämpötila on sunnuntaina päivällä maan etelä- ja keskiosassa −2 ja +2 asteen välillä, plussalle ylletään aivan lännessä ja etelässä. Pohjoisessa on enimmäkseen 2–10 pakkasastetta, selkenevillä alueilla Keski- ja Pohjois-Lapissa paikoin yli 10 pakkasastettakin.

Ärhäkkä myrsky iskemässä taas Liisan päivän tienoilla: Jopa 30 m/s puuskia – näille alueille osuvat voimakkaimmat tuulet – Forecan sääuutiset ja blogi https://t.co/jSH8K72qam #forecasuomi #sää #myrsky — Foreca Suomi (@forecasuomi) November 18, 2021