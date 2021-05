Suomeen ensi viikolla 356000 koronarokotetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimitukset jatkuvat arviolta yli 280000 rokoteannoksen viikkotahdilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan kyseessä on merkittävän suuri määrä, sillä esimerkiksi tällä viikolla annoksia saatiin maahan noin 240 000.

– On tietenkin erittäin hieno asia, että saamme ensi viikolla näin suuren määrän rokoteannoksia. Myös tämän jälkeisinä viikkoina toimitukset jatkuvat arviolta yli 280 000 rokoteannoksen viikkotahdilla, eli pystymme pitämään kiinni hyvästä rokotusten etenemisen tahdista, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo.

Tällä viikolla ensimmäisen rokotusannoksen saaneiden osuus kaikista 16 vuotta täyttäneistä on noussut 51 prosenttiin.

– Rokotuskattavuus nousee hyvään tahtiin. Esimerkiksi 50 vuotta täyttäneistä jo 80 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen. Tällä hetkellä rokotteita tarjotaan ikäryhmittäin vanhimmista nuorimpiin. Pääosin kunnissa on siirrytty 40–60 -vuotiaiden rokotuksiin, mutta paikoin on jo avattu aikoja kaikille 16 vuotta täyttäneille, Kontio kertoo.

Rokotuskattavuus vaihtelee alueittain, ja tällä hetkellä se on eri kunnissa 37–54 prosenttia.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneita on nyt Suomessa noin 43 prosenttia koko väestöstä eli 2,4 miljoonaa ihmistä. Toisen annoksen saaneita on puolestaan noin kahdeksan prosenttia eli 460 000 ihmistä. Tulevilla viikoilla annetaan noin 110 000–130 000 toista annosta.

– On erittäin tärkeää, että myös toinen annos otetaan, jotta saadaan paras mahdollinen rokotesuoja. Toisella annoksella pidennetään suojan kestoa ja vahvistetaan suojatehoa myös Suomessa liikkeellä olevia virusmuunnoksia vastaa, Kontio sanoo.

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti koronarokotteita on ollut mahdollista kohdentaa toukokuun loppuun asti niille alueille, joissa koronatapausten ilmaantuvuus on edeltävän 14 päivän aikana vähintään sata tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Alueellinen kohdentaminen on nyt päättynyt.