Suomeen 11 alaikäistä turvapaikanhakijaa Kreikasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kreikasta on jo siirretty Suomeen 72 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä hakijaa.

Suomi on päättänyt auttaa Kreikkaa vastaanottamalla 11 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa tulipalon tuhoamalta Morian leiriltä, kertoo sisäministeriö.

Hallitus päätti keväällä vastaanottaa 175 erityisen haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren alueelta. Sisäministeriön mukaan 11 alaikäisen turvapaikanhakijan vastaanotto on osa tämän päätöksen toimeenpanoa.

Kreikka on siirtänyt yli 400 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa manterelle pois Lesboksen saarelta. Suomeen siirrettävät lapset ovat osa tätä mantereelle siirrettyä ryhmää.

– Morian leirin tulipalo on järkyttävä tapahtuma jo valmiiksi vaikeissa olosuhteissa. Suomessa hallitus päätti helmikuussa tuesta Välimeren maille. Kreikasta on tähän mennessä siirretty Suomeen 72 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä hakijaa. Toimintamme on jo konkreettisesti auttanut Kreikkaa ja haavoittuvassa asemassa olevia hakijoita. Vastaanottamalla nämä 11 alaikäistä, jatkamme tuen antamista ja hallituksen päätöksen toteuttamista, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo.

Siirron mahdollinen ajankohta selviää myöhemmin. Hakijat ovat Suomeen saavuttuaan 14 vuorokautta karanteenia vastaavissa olosuhteissa.