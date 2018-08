Suomea ylistetään BBC:n uudessa radiodokumentissa

Suomea hehkutetaan BBC:n radiodokumentissa mallimaaksi, joka sortuu helposti vähättelemään itseään.

Suomea käsitellään BBC World Servicen ja Sundance Instituutin viisijaksoisen Neighbourhood-sarjan toisessa jaksossa. Ohjelma on kuunneltavissa BBC World Servicen sivuilla. Dokumentissa käsitellään Suomen historiaa ja kasvua Ruotsin ja Venäjän välissä.

– Suomi tuntuu mallimaalta, mutta koitapa kehua Suomea suomalaisille itselleen. Menestyksestään huolimatta suomalaiset ovat usein jopa epävarmoja omasta maastaan, toteaa dokumentissa jakson tuottaja, yhdysvaltalainen Kavita Pillay.

Erityisesti Suomen kokema alemmuudentunne ja vertailu Ruotsia kohtaan ihmetyttää yhdysvaltalaista toimittajaa.

Jakson nimi We might as well be Finnish viittaa suomalaisuusaatteen puolestapuhujan Adolf Ivar Arwidssonin lausahdukseen: ”Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia.”

Dokumentissa Suomen kerrotaan määrittävän itseään yhä pitkälti sen kautta, mitä Suomi ei ole. Erilaisia näkökulmia esittelee suuri joukko suomalaisia tutkijoita ja poliitikoita, kuten Li Andersson (vas.), Maria Guzenina (sd.) ja Jani Toivola (vihr.).

Puolituntisen ohjelman esittelee näyttelijä Robert Redfort.