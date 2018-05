Suomea hehkutetaan maailmalla – ”kulkee vastavirtaan”

Brittilehti the Guardianin mukaan suomalaiskaupungit ovat ihanteellisia paikkoja kirjastojen ystäville.

– Helsingin huippumoderni Oodi-kirjasto nousee eduskunnan edustalle. Kirjastossa on elokuvateatteri, äänitysstudio ja yhteinen työtila. Se sopii täydellisesti kirjallisesti valistuneelle kansakunnalle, joka on viemässä julkista opetustaan uudelle tasolle, Tash Reith-Banks kirjoittaa.

Kirjastoala on ollut olleet viime vuosina vaikeuksissa ympäri maailmaa. Budjettileikkaukset ja vähentyneet kävijämäärät ovat johtaneet kirjastojen sulkemisiin monissa maissa.

The Guardian huomauttaa Suomen kulkevan vastavirtaan, kuten Helsinkiin nouseva uusi keskustakirjasto osoittaa.

Britannia käyttää kirjastoihin noin 16,50 euroa per asukas, Suomi lähes 58 euroa.

YK:n vertailuissa Suomi sijoittuu lukutaidon osalta maailman kärkeen. Suomalaiset lainaavat vuosittain lähes 68 miljoonaa kirjaa.

– En usko, että Suomi olisi voinut antaa parempaa lahjaa kansalleen. [Oodi-kirjasto] kuvastaa oppimisen ja koulutuksen merkitystä, mikä on ollut keskeisestä Suomen kehityksen ja menestyksen kannalta, the Guardianin haastattelema Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar sanoo.

