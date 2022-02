Suomalaisupseeri kertoo IS:lle, miten sota tästä etenee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntija arvioi Venäjän suunnittelevan laajamittaista maahyökkäystä

Venäjä pyrkii taktiikallaan välttämään omia tappioita hyökätessään Ukrainaan, arvioi maanpuolustuskorkeakoulun everstiluutnantti Jarmo Mattila.

Venäjä aloitti iskut Ukrainaan kauaskantoisella asejärjestelmällä.

– Kun Venäjä on varma, että sillä on ilmaherruus, sitten lähdetään tulemaan syvemmälle, Jarmo Mattila sanoo Ilta-Sanomille.

Varsinaiset laajamittaiset maahyökkäykset eivät olleet vielä haastatteluhetkellä lähteneet käyntiin. Venäjä tekee iskuja Ukrainaan pohjoisesta, koillisesta, idästä ja etelästä. Jarmo Mattilan mukaan Venäjällä on mahdollisuus hyökätä kaikista suunnista.

Venäjä tekee myös hämäyshyökkäyksiä sitoakseen Ukrainan joukkoja.

– Joskus maahyökkäys alkaa yhdenaikaisesti ja se olisi voinut alkaa nytkin, mutta näyttää siltä, että käytetään ensin tulta ja sitten vasta alkaa maahyökkäys liikkeelle, Mattila toteaa.

Hän arvioi Venäjän suunnittelevan laajamittaista hyökkäystä, jonka tavoite on paljon laajempi kuin Itä-Ukrainassa olevien Luhanskin ja Donetskin hallinto-alueiden haltuun ottaminen.

– Tänä aamuna, kun on katsonut Venäjän sotilasvoimien käyttöä, on laajamittaisempi operaatio. On alettu toimia joka suunnasta.

Venäjä saattaa kohdistaa iskuja myös yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeisiin infrastruktuurikohteisiin, kuten sähköverkkoon tai liikenteen solmukohtiin.