Suomalaistutkijan mukaan Kreml yrittää katkaista Ukrainan

Asiantuntijan mukaan päämaalina on pääkaupunki Kiova.

Ukrainan pääkaupunki Kiova vaikuttaa olevan Venäjän päämaali, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Paronen. Hän on jakanut Twitterissä kartan (jutun alla), jossa näytetään Venäjän Ukrainalta valtaamat alueet.

Venäjän joukkojen kerrotaan muun muassa tunkeutuneen pohjoisesta rajan yli Ukrainaan ja edenneen lähelle Kiovaa.

– Lienee verraten oikean suuntainen tulkinta todellisuudesta. Kiova vaikuttaa, Yhdysvaltojen ennakoimalla tavalla, olevan päämaali. Tämä vaikuttaa sotataidolliselta kannalta varsin clausewitzilaiselta, pääkaupungin uhkaamiseen/valtaamiseen ja siten vallanvaihtoon pyrkivä operaatio, Paronen toteaa.

Sota jatkui torstain ja perjantain vastaisena yönä.

– Kiova on edelleen uhattuna, vaikka eilinen venäläinen maahanlasku on saatukin lyötyä. Kaupunkia on ilmeisesti pommitettu ja eittämättä hyökkääjä pyrkii tällä päivännäöllä kaupunkiin.

Paronen kertoo, että Koilis-Ukrainassa hyökkäys etenee niin ikään kohti Kiovaa.

– Joskin matkaa on vielä. Tarkastelisin erityisesti Sulyn alueen tilannetta ja puolustajan kohtaloa siellä. Harkovan alueella taistelut kaupungin saartamiseksi ovat käynnissä.

– Laajassa kuvassa vaikuttaa syntymässä olevan tilanne, jossa maa yritetään katkaista eristäen itäisen Ukrainan puolustajat läntisistä. Tämä olisi puolustajan kannalta vaikea tilanne ja tarkoittaisi ainakin Itä-Ukrainan menetystä.

Parosen mukaan tilanne on kokonaisuudessaan Ukrainalle vaikea, mutta ei kuitenkaan mahdoton. Puolustus ei ole romahtanut, ja edellytyksiä taistelun jatkamiselle vielä pitkään varmastikin on.

