Tutkija Ukrainasta: Korkea aika muuttaa hallitusohjelmaa

Hallitusohjelmaan pitäisi tehdä muutoksia, jotta Ukrainaan voitaisiin toimittaa puolustusmateriaalia. Näin katsoo sotatieteiden tohtori ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll.

Hän on huolissaan Ukrainan äärimmilleen kiristyneestä tilanteesta. Kaupallisen Maxar-yhtiön tuoreiden satelliittikuvien perusteella (jutun alla) useat Venäjän asevoimien joukko-osastot ovat siirtyneet viikonlopun aikana lähemmäksi Ukrainan rajaa. USA:n presidentti Joe Biden on varoittanut Venäjän hyökkäysaikeista, jotka voivat toteutua pian.

– Jos Suomi olisi Ukrainan tilanteessa, olisimme riippuvaisia ja hyvin kiitollisia ulkoisesta avusta. Nykyinen hallitusohjelma ei mahdollista puolustusmateriaalin toimittamista Ukrainaan. Hallitusohjelmaan voi aina tehdä muutoksia. Nyt olisi korkea aika. Ukrainan asia on meidän, Jarno Limnéll toteaa Twitterissä.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelman mukaan “Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin”.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenen Elina Valtosen (kok.) mukaan kokoomus on kannattanut jo pitkään tapauskohtaisen harkinnan laajentamista aseviennissä.

– Olen sitä mieltä, että tällaisessa tilanteessa Ukrainalle kuuluu kaikki taloudellinen ja poliittinen tuki. Myös puolustusmateriaalin toimitus on varmasti linjassa sen kanssa, mitä Suomi odottaisi vastaavassa tilanteessa muilta mailta, Elina Valtonen sanoo Ylelle.

Hänen mukaansa kokoomus kuitenkin pitää kiinni periaatteesta, jonka mukaan Suomesta ei viedä aseita hyökkäyssotaa käyviin maihin.

New satellite images from open source @Maxar – Russian military reportedly on the move, and stationed, near #Ukraine border. #Russia https://t.co/aN6P9EII6f

— Anna Botting (@annabotting) February 20, 2022