Suomalaistuote pääsi parhaiden keksintöjen listalle

Amerikkalainen Time-lehti on myöntänyt suomalaiselle Tablebed-yhtiölle erikoismaininnan sadan parhaan keksinnön listallaan.

Noin 3 200 euroa maksavan tuotteen arvioidaan olevan edistysaskel verrattuna perinteisiin sohvasänkyihin tai seinälle taittuviin sänkyihin. Tablebed-kaluste muuntuu kuuden henkilön pöydästä sängyksi vain kymmenessä sekunnissa.

– Suomalainen tilaa säästävä innovaatio sopii täydellisesti etätyöaikakauteen, sillä sen avulla yhä useampi mahtuu elämään ja työskentelemään samassa tilassa, lehti kirjoittaa.

Yhtiön tarina sai alkunsa navetasta Kemiönsaarelta, kun tuotteen keksijä Dine Renfors mietti, miten voisi käyttää kaksionsa neliöt tehokkaammin. Hän vähensi kodistaan ylimääräisiä tavaroita ja huonekaluja ja huomasi, että kaksi eniten tilaa vievää huonekalua ovat sänky ja ruokapöytä. Ne eivät kuitenkaan koskaan ole samaan aikaa käytössä. Renfors alkoi ideoida, olisiko mahdollista yhdistää sänky ja ruokapöytä yhdeksi huonekaluksi.

Tablebedin toimitusjohtaja Joshua Moorrees ennakoi suurinta kasvua New Yorkin, Lontoon ja Tokion kaltaisista metropoleista.

– Meiltä lähtee juuri ensimmäinen kontti Tablebedejä koti USA:ta, joten Time-lehden tunnustus tulee kreivin aikaan. Sydämellinen kiitos valinnan tehneelle raadille, joka näki Tablebedin kekseliäisyyden, Moorrees toteaa tiedotteessa.

Viime vuonna Timen listalla oli mukana Suomesta muun muassa Oura-älysormus.

Here are the 100 best inventions of 2021 making the world better, smarter and a little more fun https://t.co/vpIc8bQnCq

— TIME (@TIME) November 10, 2021