Suomalaistesti antaa koronatuloksen tunnissa

Turun yliopistosta alkunsa saanut yritys kertoo aloittaneensa kotimaisen koronavirustestin toimitukset.

SARS-CoV-2-testitulokset selviävät jo hieman yli tunnissa, eikä laitteen käyttäminen vaadi molekyylidiagnostiikan osaamista. Abacus Diagnostican laitteet oli alun perin tarkoitettu influenssavirusten tunnistamiseen.

– Olennaisin ero influenssatestiimme on tunnistamiseen käytettävät geenisekvenssit. Koronavirustestissämme on käytössä täysin samat sekvenssit, joita WHO suosittelee, yhtiön toimitusjohtaja Erno Sundberg toteaa tiedotteessa.

Suomessa koronavirustestit tehdään toistaiseksi keskitetysti yliopistosairaaloissa ja THL:ssä, sillä muualla ei ole nykyisten testien tekemiseen tarvittavaa osaamista eikä laitteistoja. Keskitetty testaus aiheuttaa usein yli vuorokauden viiveen testituloksiin.

Ulkomaisten PCR-laitteistojen saatavuus on ollut toistaiseksi heikko.

– Tulemme hakemaan Suomessa poikkeuslupaa, joka mahdollistaisi testin käyttämisen potilasnäytteiden analysointiin nopeutetulla aikataululla normaaliin CE-prosessiin verrattuna. Tavoitteenamme on saada poikkeuslupa jo huhtikuun aikana, Erno Sundberg sanoo.

Proud to tell that we have just shipped first SARS-CoV-2 PCR tests for #Covid19 #diagnostics running on our #GenomEra platform.

Press release in Finnish: https://t.co/wfBFl5TC1W#koronafi pic.twitter.com/Fpq1ZPH9MR

— Abacus Diagnostica (@AbacusCDX) March 30, 2020