Suomalaisten kimppuun hyökättiin lapiolla Australiassa

Suomalaisturistit saivat hyökkääjän taltutettua Bibbulmunin vaellusreitillä.

Mies on hyökännyt kahden vaelluksella olleen suomalaisturistin kimppuun Australiassa.

BBC:n mukaan 36-vuotias australialaismies on saanut syytteen murhayrityksestä. Hänen väitetään törmänneen autollaan tahallaan suomalaismieheen, minkä jälkeen hän jatkoi hyökkäystään lapion kanssa. Suomalaismies sai päähänsä haavan lapion iskusta.

Naispuolinen suomalaisturisti sai hyökkääjän taltutettua. Myös ohikulkija oli auttanut miehen kiinnipitämisessä ennen poliisin saapumista.

Molemmat 33-vuotiaat suomalaiset vietiin sairaalaan tutkimuksia varten. Hyökkääjän on määrä tulla oikeuden eteen tiistaina.

Tapaus sattui kuuluisalla Bibbulmunin vaellusreitillä, jolla on kokonaispituutta noin tuhat kilometriä.

– Se oli hyvin kauhistuttava ja sattumanvarainen tapahtuma. Tällaista ei todellakaan odottaisi Bibbulmunin reitillä, oppaana työskentelevä Steve Sertis toteaa BBC:lle.

– Reitti on yleensä hyvin turvallinen varsinkin tuolla alueella, jonka lähellä on asutusta. Se on muutenkin turistien suosima kohta.

Backpackers attacked with shovel in Australian bush https://t.co/ZuioxsSWKf — BBC News (World) (@BBCWorld) July 31, 2018