Suomalaistaustainen vakoilija jäi kiinni – KGB:n kuvat viimein julki

Radio Free Europe on julkaissut ensi kertaa julkisuudessa nähtäviä valokuvia amerikkalaisprofessori Marvin Makisen, 82, nuoruuden seikkailusta silloisessa Neuvostoliitossa. Kuvissa olevissa asiakirjoissa ilmenee myös hänen koko nimensä, joka kertoo vielä varmemmin miehen suomalaisjuuret: Marvin Viljam Makinen.

Kesällä 1961 Marvin Makinen oli hiljainen ja vakava 21-vuotias kemian opiskelija, joka kierteli Eurooppaa Volkswagenilla. Suomessa käyntinsä jälkeen USA:n tiedustelijat olivat Länsi-Berliinissä pyytäneet Makista keräilemään alkavalla Neuvostoliiton-ajelullaan heille tietoja.

Kommunistimaiden vainoja inhonnut Makinen suostui. Koulutusta tai kunnon ohjeita amatöörivakooja ei kuitenkaan saanut, vain kehotuksen toimia kuten parhaaksi pystyy.

KGB seurasi Makista koko hänen matkansa ajan tiiviisti, kuten RFE:n julkaisemista raporteista ja valokuvista voi päätellä. Hänet kuvattiin jopa ottamassa itse kuvia pensaassa.

Marvin Makinen pidätettiin lopulta Kiovassa, silloisessa Neuvosto-Ukrainassa. Häneltä jäivät näkemättä Harkova, Krim, Moskova ja Minsk. Kiinniotosta kerrottiin maailman lehdistössä. Ukrainan KGB:n eli SBU:n tiedot tapauksesta ovat viimein julkisia.

Makinen työskentelee tänään yhä Chicagossa. Hän kommentoi RFE:lle vain sanomalla, etteivät KGB:n tiedot kerro koko tarinaa.

KGB:n 1961 raportin mukaan Makinen tuli maahan ennakoitua aiemmin ja oli ”selvästi hermostunut”. Hänelle annettiin kahdeksan vuoden vankeustuomio, josta hän pääsi vankienvaihdon myötä pois lokakuussa 1963.

Merkittävä yksityiskohta Marvin Makisen elämässä on hänen omistautumisensa myöhemmin ruotsalaisdiplomaatti Raoul Wallenbergin (1912-1947?) kohtalon tutkimiselle. Syynä oli se, että yksi Makisen sellitovereista oli kertonut aiemman sellitoverinsa olleen ruotsalainen vanki ”van den Berg”, ja Makinen tajusi vasta myöhemmin, kenestä saattoi olla kyse.

A photo album gathering dust on the shelves of Ukraine's KGB archives tells how amateur U.S. spy Marvin Makinen was captured and imprisoned by Soviet agents 60 years ago. Learn more in this report by @RFERL’s Amos Chapple. https://t.co/Q05ppZKX3Z

— RFE/RL Pressroom (@RFERLPress) December 23, 2021